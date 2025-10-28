Mit dem Jahreswechsel wird das Deutschlandticket einmal mehr teurer: 62 Euro statt bislang 58 Euro kostet es dann monatlich. Angesichts dessen, dass die Alternative wohl ein Wegfall des Tickets gewesen wäre, ist das immer noch ein guter Deal. Immerhin gibt es eine zweistellige Millionenzahl an Tickets, die jeden Monat gebucht werden, um entweder günstig innerhalb der eigenen Region oder aber auch in ganz Deutschland zu fahren. Allerdings wird sich mit dem Fahrplanwechsel etwas ändern. Denn die Deutsche Bahn wird das Ticket in bestimmten Zügen in Berlin und Brandenburg nicht mehr akzeptieren. Allerdings: Es handelt sich dabei „nur“ um den Fernverkehr der Bahn, der teilweise allerdings auch als Regionalexpress fährt.

Intercity und ICE-Freigabe in Berlin/Brandenburg fällt weg

Bislang können Nutzer des Tickets in Berlin und Brandenburg auch dann das Deutschlandticket einsetzen, wenn zwischen Elsterwerda, Prenzlau oder Cottbus ein Intercity oder ICE in der Fahrplanlage eines Regionalexpresses unterwegs ist. Möglich macht das ein Vertrag über die Anerkennung von Nahverkehrstickets zwischen der Deutschen Bahn und dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Doch genau diesen hat die Deutsche Bahn gekündigt. Der Grund: zu viele Fahrgäste.

Das ist kein Scherz. Vor allem zwischen Elsterwerda und Berlin seien die Züge oftmals überfüllt, hieß es auf Nachfrage. Zwischen den beiden Städten fahren die Regionalzüge nur alle zwei Stunden als RE8, ergänzt wird der Takt durch den Intercity nach Dresden. Er hat parallel die RE17 als Liniennummer und kann bislang ebenfalls mit dem Deutschlandticket genutzt werden. Das Problem für die Pendler: Verlieren sie die Berechtigung, diesen Zug zu nehmen, sind sie viel unflexibler in der Nutzung der Züge. Außerdem dürfte der verbleibende Regionalexpress noch voller werden. Allerdings wolle man nun versuchen, mehr Regionalzüge einzusetzen. Das allerdings dürfte am Ende an notwendigen Ausschreibungen und möglicherweise nicht vorhandenen Trassen scheitern.

Auch in anderen Regionen darfst du mit dem Deutschlandticket bestimmte Züge im Fernverkehr nutzen. Konkrete Pläne, dass auch diese Freigaben zurückgenommen werden, sind aktuell nicht bekannt.