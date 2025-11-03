Deutsche Bahn: Jetzt gibt's BahnCard-Rabatt ohne BahnCard

Inhaber einer BahnCard 25 oder einer BahnCard 50 und Mitfahrer auf der gleichen Reise profitieren bei der neuen Aktion der Deutschen Bahn. Auf alle Flexpreise gibt es je nach Karte 25 oder 50 Prozent Ermäßigung, auf Sparpreise 25 Prozent. Dabei können bis zu fünf Personen gemeinsam reisen, also der Karteninhaber selbst plus vier Mitfahrer, die alle in derselben Buchung erfasst werden müssen.

DB-Aktion: Eine BahnCard, bis zu fünf Rabatte

Wichtig ist, dass die Buchung für alle Reisenden gemeinsam im gleichen Vorgang erfolgt und die BahnCard des Karteninhabers bei Kontrolle für alle Mitreisenden vorgezeigt werden muss. Das Angebot gilt für alle Reisen, die im November gebucht werden, und ist über sämtliche DB‑Vertriebswege verfügbar – ob in DB-Reisezentren, über Agenturen, auf bahn.de oder in der App DB Navigator.

Wenn Ihr mit Freunden oder Familie unterwegs seid, ergibt sich hier ein doppelter Effekt: ein Gruppenerlebnis und eine deutliche Ersparnis auf den Fahrpreis. Statt dass jeder separat den vollen Tarif zahlt, nutzt man gemeinsam den BahnCard‑Rabatt eines einzelnen Karteninhabers. Die Deutsche Bahn macht damit einmal mehr deutlich, wie Bahnfahren durch digitale Buchung und Gruppenrabatte attraktiver wird und sich der Umstieg vom Auto auf die Schiene erleichtern lässt.

Technik & Buchung: So läuft’s ab

Öffne bahn.de oder die DB Navigator‑App.

Strecke eingeben und Reisende auswählen (maximal fünf Personen inkl. Karteninhaber).

Verbindung und Tarif wählen mit BahnCard-Rabatt.

Buchung abschließen.

Für alle BahnCard 25/50‑Inhaber ist die neue Aktion ein echter Mehrwert. Deine Mitreisenden profitieren vom Rabatt, du machst das gemeinsame Reisen günstiger. Und die DB punktet mit einem attraktiven Angebot im Konkurrenzumfeld von Auto oder Fernbus. Wenn du also im November unterwegs sein möchtest: Ticket buchen, gemeinsam einsteigen – und sparen. Wichtig: Die Aktion ist nur im November gültig. Ab Dezember gelten wieder die regulären Konditionen. Besitzt du eine BahnCard für die 1. Klasse, ist die Aktion mit 1.-Klasse-Tickets für deine Mitreisenden auch dort gültig.