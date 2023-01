Netflix vs. Prime Video – unerwartete Entscheidung der deutschen Nutzer

Der deutsche Video-on-Demand-Markt ist hart umkämpft. Zwei Platzhirsche halten sich jedoch bereits seit Jahren die Waage. Dazu gehört einerseits der Streaming-Gigant Netflix und andererseits der Amazon-Dienst Prime Video. Im vierten Quartal des Jahres 2022 hatten die hiesigen Liebhaber von Filmen und Serien einen Favoriten, mit dem man nicht unbedingt gerechnet hätte.

Netflix oder doch lieber Amazon Prime Video?

Eine Untersuchung der Plattform JustWatch ergab, dass im vierten Quartal des vergangenen Jahres Prime Video 30 Prozent der deutschen Streaming-Marktanteile unter sich vereinte. Damit sicherte sich der Amazon-Dienst einen starken zweiten Platz. Die Führung übernahm derweil mit 31 Prozent und somit nur einem einzigen Prozentpunkt Vorsprung Netflix. Dabei war ein solcher Ausgang alles andere als absehbar und kann getrost als unerwartet angesehen werden. Denn der nun größte Video-on-Demand-Anbieter musste 2022 viel Kritik einstecken. Das Jahr begann bereits mit einem Verlust in Höhe von 200.000 Abonnenten. Es folgte harsche Kritik an dem geplanten Verbot geteilter Accounts und auch das neue und günstige, werbebasierte Abo konnte aufgrund zu weniger Inhalte sowie einer mangelhaften Kompatibilität nicht überzeugen. Doch den Marktanteilen scheint dies höchstens marginal geschadet zu haben – anders, als es bei Prime Video der Fall ist.

In der ersten Jahreshälfte konnte sich Prime Video nicht nur gegenüber Netflix durchsetzen, sondern baute sich sogar einen angenehmen Vorsprung auf. Dieser brach in der zweiten Jahreshälfte allerdings in sich zusammen, was auch an den gesteigerten Kosten liegen könnte. Mussten Abonnenten noch vor wenigen Monaten rund 8 Euro (pro Monat) oder 69 Euro (pro Jahr) auf den Tisch legen, sind es nun knapp 9 respektive 90 Euro. Ein recht großer Sprung, der zahlreichen Nutzern missfallen haben dürfte. Zumal die im Abo enthaltenen, kostenlosen Amazon-Lieferungen mittels eines simplen Tricks auch ohne Abo kostenlos bleiben können.

Marktanteile am Streaming-Markt in Deutschland

Disney+ als großer Sieger

Mit seinen 21 Prozent hinkt Disney+ auf den ersten Blick stark hinterher. Trotzdem ist ausgerechnet das Micky-Maus-Unternehmen der große Sieger des Jahres 2022. Denn dem Streaming-Dienst gelang es, seine Marktanteile um satte 3 Prozent zu steigern.

Wie sich der Markt im laufenden Jahr entwickeln wird, ist ungewiss. Erst vor Kurzem gesellte sich mit Paramount+ ein weiterer großer Streaming-Anbieter hinzu und HBO Max aus dem Hause Warner Bros. Discovery könnte bereits in naher Zukunft folgen.

