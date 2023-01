Dieser Amazon-Trick spart dir 90 Euro pro Jahr

Amazon ist für viele die erste Anlaufstelle beim Online-Shopping. So lockt ein schier unendliches Angebot und kostenlose Lieferung. Doch für letztere ist ein Prime-Abo erforderlich. Dieses ist mir zuletzt 89,99 Euro pro Jahr alles andere als günstig – und erst vor Kurzem um 20 Euro im Preis gestiegen.

Amazon Prime: kostenlose Lieferung auch ohne Abo

90 Euro pro Jahr, um Bestellungen unter 29 Euro kostenlos nach Hause geschickt zu bekommen? Das war mir persönlich dann doch zu viel und so habe ich nach 8 Jahren mein Amazon Prime Abo gekündigt. Nur um dann überrascht festzustellen: Der Versand ist weiterhin kostenlos – auch für kleine Artikel.

Kostenloser Versand auch ohne Amazon Prime

Der Trick ist, die Bestellungen an einen Amazon Locker oder eine DHL Abholstation (Filiale oder Packstation). Viele machen das ohnehin schon. Denn wenn man nicht gerade im Homeoffice arbeitet, ist das ohnehin die beste Option. So verpasst man die Lieferung nicht, während man im Büro sitzt, sondern kann sein Paket einfach auf dem Nachhauseweg einsammeln. Packstationen stehen auf vielen Supermarkt-Parkplätzen oder Bahnhöfen. Orte, an denen man beim Pendeln ohnehin vorbeikommt. Mit einem Klick auf „nutze eine Abholstation in der Nähe dieser Adresse“ kannst du dir Abholstationen in der Nähe anzeigen lassen.

Liegt ohnehin auf dem Nachhauseweg: Eine Packstation von DHL

Ein Nachteil bleibt jedoch: So bekommt man seine Produkte mit dem Standard-Versand nicht am nächsten Werktag, sondern muss zwei bis drei Tage darauf warten. Ist eine Bestellung besonders eilig? Dann kann man den Premium-Versand auch für 4,99 pro Bestellung dazubuchen. Oder bei einem anderen Händler bestellen. Coolblue liefert beispielsweise auch ohne kostenpflichtiges Abo am nächsten Werktag.

Prime Day findet trotzdem statt

Auf die exklusiven Angebote am Prime Day muss man trotz Kündigung übrigens nicht verzichten. So gibt es pünktlich zu jedem Prime Day die Möglichkeit, das Amazon Prime Abo kostenfrei für einige Tage auszuprobieren. Nach dem Bestellen, kann man das Abo wieder abschalten, ohne dass Kosten anfallen.

Andere Exklusivleistungen

Andere Exklusivleistungen fallen jedoch mit dem Verzicht auf das Prime-Abo weg. Allen voran Amazon Prime Video. Nutzt du den Video-Dienst häufig, führt kein Weg an Prime vorbei. Gelegenheitsnutzer fahren mit der monatlich kündbaren Variante für 8,99 Euro günstiger. Wer jedoch auch andere Streaming-Dienste wie Netflix oder Disney+ abonniert hat, findet auch dort genug Unterhaltung.