Läuft wieder nichts im TV? Das sind die 10 beliebtesten Filme & Serien in Deutschland

Netflix, Amazon Prime Video, Disney+. Die Zahl der Streaming-Dienste in Deutschland ist nicht nur hoch, sondern sie steigt kontinuierlich weiter. Erst vor Kurzem gesellte sich mit Paramount+ ein weiterer großer Streaming-Anbieter hinzu und HBO Max aus dem Hause Warner Bros. Discovery könnte bereits in naher Zukunft folgen. Alle diese Video-on-Demand-Portale bieten unter anderem auch exklusive Titel an. Entsprechende Beliebtestenlisten beschränken sich daher meistens auf die Angebote des jeweiligen Portals. Die Film- und Seriendatenbank JustWatch analysiert dagegen sämtliche Titel und gibt eine Übersicht, über die beliebtesten Filme und Serien der vergangenen Woche.

Die beliebtesten Filme der vergangenen Woche

Avatar – Aufbruch nach Pandora

Im Zeitraum zwischen dem 02. und dem 08. Januar erfreuten sich die Filmliebhaber in Deutschland in erster Linie an zwei Titeln. Den Anfang macht dabei Avatar – Aufbruch nach Pandora. Ein bildgewaltiger Film des Regisseurs James Cameron, der im Jahr 2009 für Furore sorgte. Erzählt wird die Geschichte des Jake Sully (Sam Worthington), der anstelle seines verstorbenen Zwillingsbruders auf eine Expedition zu einem anderen Planeten geschickt wird – Pandora. Dort soll er in einem künstlichen Körper dabei helfen, Einfluss auf die Ureinwohner, die Na’vi, zu nehmen. Doch nachdem Jake das wahre Wesen der Na’vi sowie die Absichten der Menschen erfährt, entscheidet er sich dafür, einen anderen Weg einzuschlagen.

Den Grund für die prominente Chart-Position von Avatar – Aufbruch nach Pandora stellt dessen Nachfolger dar, der aktuell in die Kinos kam. Zurzeit können allerdings lediglich Disney+-Abonnenten kostenfrei in den Genuss des einstigen 3D-Meisterwerks kommen.

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Bei dem Zweitplatzierten handelt es sich um einen Ende 2022 erschienenen Film des Regisseurs Rian Johnson. Dabei handelt es sich um eine Fortsetzung von Knives Out – Mord ist Familiensache, wobei Detektiv Benoit Blanc (Daniel Craig) abermals im Mittelpunkt der Handlung steht. Diesmal wurde er gemeinsam mit einer Reihe weiterer Personen von dem Tech-Milliardär Miles Bron (Edward Norton) auf dessen Privatinsel in Griechenland eingeladen. Doch bereits kurz nach seiner Ankunft läuft die Sache aus dem Ruder und der erste Mord findet statt.

Abseits der eigentlichen Handlung begeistert der Film mit gleich mehreren interessanten Gastauftritten. Besonders nostalgisch und thematisch passend dürfte dabei der Auftritt von Angela Lansbury gewesen sein, die die Meisten eher als Jessica Fletcher aus der Serie Mord ist ihr Hobby kennen dürften. Zu sehen ist Glass Onion: A Knives Out Mystery aktuell ausschließlich auf Netflix.

Plätze 3 bis 10 der beliebtesten Filme:

Knives Out – Mord ist Familiensache

Top Gun Maverick

Der denkwürdige Fall des Mr Poe

Weißes Rauschen

The Suicide Squad

Amsterdam

Everything Everywhere All At Once

Bullet Train

Die beliebtesten Serien der vergangenen Woche

Wednesday

Im gleichen Zeitraum platzierte sich Wednesday auf der obersten Stufe des Siegertreppchens für Serien. Die Comedy-Horror-Fernsehserie basiert auf der Figur Wednesday Addams aus der älteren Kult-Fernsehserie The Addams Family. Die Handlung dreht sich um Wednesday Addams (Jenna Ortega), die auf das Internat Nevermore Academy geschickt wird. Doch der „normale“ Alltag währt nur kurz. Denn es werden mysteriöse Morde begangen, die Wednesday aufklären möchte.

Die Serie erzeugte Ende 2022 einen kleinen Hype, der bis heute anhält. Auch diesmal lässt sich die erste Staffel ausschließlich auf Netflix streamen. Dafür wurde am 6. Januar 2023 eine zweite Staffel angekündigt.

Kaleidoskop

Die Serie Kaleidoskop erzählt die Geschichte eines Raubs, der während des Hurrikans Sandy in den USA stattfand. So weit, so gewöhnlich. Doch die Serie überzeugt an einer anderen Stelle: Filmemacher Eric Garcias Drehbuch ist es zu verdanken, dass die Folgen in beliebiger Reihenfolge angeschaut werden können. Daher können die Zuschauer zwischen 40.320 unterschiedlichen Handlungssträngen wählen. Die chronologische Reihenfolge sieht dabei wie folgt aus: Lila, Grün, Gelb, Orange, Blau, Weiß, Rot, Pink.

Auch Kaleidoskop ist exklusiv auf Netflix verfügbar. Zur Besatzung gehören Giancarlo Esposito, Jai Courtney, Rufus Sewell, Tati Gabrielle und Paz Vega.

Plätze 3 bis 10 der beliebtesten Serien:

The White Lotus

Totenfrau

Yellowstone

Brooklyn Nine-Nine

Tom Clancy’s Jack Ryan

Condor

The Witcher: Herkunft des Blutes

The Orville