Zu den Vorteilen, die Prime-Kunden gewährt werden, zählt neben dem kostenlosen Premium-Versand und dem ohne Zusatzkosten nutzbaren Musik-Angebot von Amazon Prime Music auch die Film- und Serien-Flatrate Amazon Prime Video. Die Redaktion von inside digital fasst an dieser Stelle die neuesten Entwicklungen rund um das Video-on-demand-Angebot von Amazon zusammen.

Neue Serien bei Amazon Prime Video

Titel Staffel abrufbar ab 9-1-1 2 1. Januar Baywatch 9 1. Januar South Park 22 1. Januar The Big Bang Theory 12 8. Januar Treadstone 1 10. Januar The Flash 5 11. Januar Taken 2 12. Januar Star Trek: Picard 1 24. Januar This is us 3 25. Januar Hunters 1 21. Februar Pastewka 10 Februar 2020 The Waking Dead - World Beyond 1 Frühjahr 2020 American Gods 3 im Jahr 2020 Bibi & Tina 1 im Jahr 2020 Deutschland 89 3 im Jahr 2020 El Presidente 1 im Jahr 2020 Hanna 2 im Jahr 2020 Herr der Ringe 1 im Jahr 2020 Hunters 1 im Jahr 2020 The Boys 2 im Jahr 2020 Wir Kinder vom Bahnhof Zoo 1 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Goliath 4 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt

Diese Tabelle hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll einen Überblick verschaffen, welche Serine-Highlights aktuell und in naher Zukunft bei Amazon Prime Video zu sehen sind.

„Star Trek: Picard“ Staffel 1

Auf neue Kost aus dem „Star Trek“-Universum haben Fans der Weltraum-Forscher lange warten müssen. Jetzt schafft Prime Video Abhilfe. Mit „Star Trek: Picard“ starten am 24. Januar die lange erwarteten neuen Geschichten rund um den ehemaligen Kommandanten von „Raumschiff Enterprise“, Jean-Luc Picard.

Die Serie folgt dem ikonischen Charakter im nächsten Kapitel seines Lebens. Auch andere Charaktere, die man noch gut aus „Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert“ kennt, sind in „Star Trek: Picard“ wieder mit von der Partie. Wenn auch zum Teil nur in kleineren Gastrollen.

„Treadstone“ Staffel 1

Wer Fan der „Bourne“-Filme ist, darf sich ab dem 10. Januar auf die neue Serie „Treadstone“ freuen. Die Produzenten des Bourne-Franchise entführen die Zuschauer darin in die Welt von Operation Treadstone, dem berüchtigten, verdeckten Black-Ops-Programm der CIA, das Verhaltensmodifizierung nutzt, um Rekruten in fast übermenschliche Attentäter zu verwandeln – von seiner Entstehungsgeschichte bis hin zu den heutigen Missionen.

Die erste Staffel folgt Schläferagenten auf der ganzen Welt, die auf mysteriöse Weise „erweckt“ werden, um ihre tödlichen Missionen wieder aufzunehmen.

„Hunters“ Staffel 1

Ab dem 21. Februar läuft bei Amazon Prime Video die neue Amazon Original Serie „Hunters“. Die Hauptrolle übernimmt kein Geringerer als Hollywood-Star Al Pacino.

Die Serie spielt in New York im Jahr 1977. Eine bunt gemischte Truppe von Nazi-Jägern, die sogenannten „Hunters“, haben entdeckt, dass in ihrer Gesellschaft hunderte ehemals hochrangige Nazi-Beamte leben und sich verschwören, um ein „Viertes Reich“ in den USA zu gründen. Das Team der Jäger startet in seine blutige Mission, die Verschwörer zur Rechenschaft zu ziehen und ihre erneuten Genozid-Pläne zu vereiteln.

„Deutschland 89“ kommt 2020

Für die preisgekrönte „Deutschland“-Reihe haben jetzt die Dreharbeiten für die dritte Staffel begonnen. Sie soll acht neue Episoden umfassen. Gedreht wird bis Ende des Jahres in Berlin und Umgebung. „Deutschland 89“ soll im Jahr 2020 bei Amazon Prime Video laufen. Thema wird dieses Mal – erneut dem Jahr im Titel entsprechend – die Wiedervereinigung Deutschlands und der Fall der Berliner Mauer sein.

„Die Deutschland-Reihe gehört für uns zu den einzigartigsten Serien, die für das deutsche Fernsehen produziert wurden. Wir freuen uns außerordentlich, Prime-Mitgliedern im kommenden Jahr das nächste Kapitel präsentieren zu können.“ Philip Pratt, Head of German Originals bei Amazon Studios

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Darüber hinaus stehen die folgenden Filme neu für Kunden von Amazon Prime zur Verfügung:

Titel verfügbar ab Collateral 1. Januar Der Club der Teufelinnen 1. Januar Dreamgirls 1. Januar In meinem Himmel 1. Januar Jack Reacher 1. Januar School of Rock 1. Januar Türkisch für Anfänger – Der Film 1. Januar World War Z 1. Januar Der Flohmarkt von Madame Claire 2. Januar 47 Meters Down 5. Januar Kroos 5. Januar Im Netz der Versuchung 13. Januar Wahrheit oder Pflicht 15. Januar Troop Zero 17. Januar The Brits Are Coming – Diamanten-Coup in Hollywood 18. Januar Generation Wealth (OmU) 20. Januar Life-Snatcher 20. Januar Hellboy – Call of Darkness 22. Januar John Wick: Kapitel 3 23. Januar Was Männer wollen 25. Januar Frantz 30. Januar

Eine Übersicht aller derzeit verfügbaren Film-Titel ist über die Homepage von Amazon Prime Video oder über die zugehörigen Apps einsehbar.

Was kostet Amazon Prime?

Um Amazon Prime Video nutzen zu können, ist ein Prime-Abonnement von Amazon notwendig. Neukunden haben die Möglichkeit, Amazon Prime für 30 Tage kostenlos zu nutzen. Danach werden für den Dienst 7,99 Euro pro Monat fällig. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, sich für ein Jahresabo zu entscheiden. Das kostet in Deutschland und Österreich derzeit 69 Euro, also 5,75 Euro pro Monat. Studenten haben die Möglichkeit, Amazon Prime Student ein Jahr lang kostenlos zu nutzen und erhalten anschließend 50 Prozent Rabatt auf die Prime-Mitgliedschaft. Sie können Amazon im Jahresabo also für 34 Euro nutzen.

Welche Extras bietet Amazon Prime?

Für Prime-Kunden stehen verschiedene Extras kostenlos zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem die folgenden Leistungen:

Prime Video

Unbegrenztes Streaming von tausenden Filmen und Serienepisoden inklusive Download-Funktion für die Offlinenutzung.

Prime Music

Über 2 Millionen Songs und die Fußball Bundesliga live – ohne Werbung. Wichtig dabei: Viele brandaktuelle Songs stehen über Prime Music zunächst nicht zur Verfügung. Dafür ist ein Music-Unlimited-Abo notwendig.

Prime Photos

Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos im Amazon Drive. Vorbei ist die Zeit, bei der man sich Gedanken über den begrenzten Speicherplatz auf dem eigenen Smartphone machen musste.

Prime Reading

Auch eine eingeschränkte E-Book-Flatrate ist Teil des Abos. Hunderte E-Books, E-Magazine, Comics und Kindle-Singles stehen für Prime-Kunden ohne Aufpreis zur Verfügung. Ideal für den nächsten Urlaub oder für eine längere Bahn- oder Flugreise. Aber auch hier gilt: Die Auswahl an E-Books ist begrenzt.

Gratis Premium-Versand

Millionen von Artikeln werden für Prime-Mitglieder schneller verschickt als für Standard-Kunden. Außerdem steht in 20 Metropol-Regionen ein kostenloser Same-Day-Lieferungsdienst zur Verfügung – heute bestellt, wenige Stunden später steht der Paketdienst mit der gewünschten Ware vor der Haustür.

Premiumzugang zu Blitzangeboten

Täglich bietet Amazon seinen Kunden tausende Sonderangebote an. Prime-Kunden können 30 Minuten früher auf eben diese Angebote mit Schnäppchenpotenzial zugreifen.

Amazon Family

Bis zu 20 Prozent Rabatt auf Windeln und Babynahrung im Spar-Abo sowie exklusive Rabatt- und Werbeaktionen.

Amazon Pantry

Artikel für den täglichen Bedarf kommen in einer Box bequem nach Hause. Allerdings nicht ganz kostenlos. Denn hierfür werden pro Lieferung 3,99 Euro extra fällig. Im Rahmen von Sonderaktionen lassen sich die Versandkosten sparen, indem bestimmte Aktionsprodukte gekauft werden.

