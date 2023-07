Sky senkt Streaming-Preise massiv – mit diesem Haken

Sky hat – wie schon vor einigen Wochen vermutet – neue Preise für seinen Streamingdienst WOW (ehemals Sky Ticket) vorgestellt. Man wolle, so die offizielle Aussage, dass „ein noch breiteres Publikum in den Genuss von exklusiven Unterhaltungsinhalten“ komme. Tatsächlich aber sieht man sich wohl angesichts der inzwischen massiven Konkurrenz auf dem Streamingmarkt dazu genötigt, die Preise zu senken. Denn durch die Inflation sitzt das Geld bei den Kunden nicht mehr so locker und der Kündigen-Button ist schnell gedrückt. Deswegen gibt es bei WOW von Sky jetzt ein neues Basis-Abo; mit Werbung.

Sky-Serien ab 6 Euro monatlich zu haben

WOW Serien ist im Rahmen des neuen Abos für 7,99 Euro monatlich und WOW Filme & Serien für 9,98 Euro im flexiblen Monatsabo erhältlich. Buchst du direkt ein sechs-Monats-Abo, zahlst du für das Serien-Abo nur 5,99 Euro monatlich, das Filme & Serien-Abo kostet 7,98 Euro monatlich. Die neue Preisgestaltung bietet Streaming-Fans nach Sky-Angaben einen Preisnachlass von 20 bis 33 Prozent im Vergleich zu den bisherigen Preisen.

Auch beim Sport-Abo gibt es neue Preise. Das Monatsabo kostet 29,99 Euro. Hier gibt es kein Angebot für sechs Monate, sondern nur einen Rabatt, wenn du direkt ein Jahr buchst. Der monatliche Preis beträgt dann 24,99 Euro. Damit hat Sky die Preise faktisch erhöht, denn du bekommst zu diesen Konditionen nur noch das Basis-Abo, Premium-Features kosten extra.

Neu: Wow mit Premium-Features

Wenn du willst, kannst du zusätzlich ein Premium-Upgrade buchen. Dann kannst du dein WOW-Abo auf zwei Geräten gleichzeitig nutzen. Außerdem bekommst du die Streams in Full-HD und erstmals auch Dolby 5.1 Surround Sound. Das Premium-Abo kommt dann auch ohne zusätzliche Werbung. Strahlt Sky aber beispielsweise bei Sport-Live-Übertragungen Werbung aus, so siehst du diese auch weiterhin.

Alle Bestandskunden von WOW bekommen automatisch das Premium-Abo. Buchst du WOW neu und entscheidest dich für das Basis-Abo, bekommst du Premium sieben Tage zum Testen kostenlos. Damit ist auch der Haken des Basis-Abos klar: Neben zusätzlicher Werbespots bekommst du weder Full-HD noch Dolby-Ton und du kannst keine zwei Geräte parallel nutzen.

Im Rahmen der Vorstellung der neuen Preise weist Sky jetzt auch auf seine „technische Neuigkeit“ hin, über die wir bereits diese Woche berichtetet haben: War bislang für WOW der Download eines Players auf dem PC notwendig, können Kunden jetzt bequem direkt im Browser streamen. Zudem gibt es ab jetzt auch die Autoplay-Funktion. Dadurch wird automatisch die nächste Episode abgespielt, sobald die aktuelle beendet ist. Bei anderen Streaming-Diensten war Binge-Watching längst Standard.

