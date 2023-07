Sky: Auf diesen Schritt haben viele gewartet

Der Dienst, der einmal Sky Ticket hieß, wird von Sky seit vergangenem Jahr unter dem Namen WOW vermarktet. Es handelt sich dabei inhaltlich weitestgehend um die Serien, Filme und Sport-Events, die du auch mit einem Sky-Abo sehen kannst. Doch WOW ist komplett losgelöst von einem klassischen Sky-Abo, je nach Tarif monatlich kündbar und nicht per Kabel oder Satellit zu empfangen, sondern ausschließlich per Stream über das Internet. Auch die Sky-Go-App funktioniert hier nicht, du musst die WOW-App nutzen. Was bisher nicht möglich war: WOW per Webbrowser zu sehen.

Browser-Unterstützung bei WOW von Sky mit Verspätung

Du warst, anders als bei Sky Go (dem Streaming-Dienst für Sky-Pay-TV-Abonnenten), auf die Apps von WOW angewiesen. Das hat Sky nun still und heimlich geändert. Endlich kannst du als WOW-Kunde also auch am PC oder Mac über den Internetbrowser das aktuelle Bundesliga-Spiel oder das Formel-1-Rennen verfolgen, wenn du am Rechner sitzt. Sinnvoll ist das beispielsweise, wenn du nebenbei private Arbeiten am Rechner erledigst, aber die Sportübertragung nicht verpassen willst. Auch auf Dienstreisen oder im Urlaub im Hotel kann der große Laptop-Bildschirm angenehmer sein als das Smartphone oder Tablet.

Eine offizielle Ankündigung zu dieser Einführung gab es nicht. Zu vermuten ist, das Sky diese Ankündigung selbst zu peinlich gewesen wäre. Denn das Streaming über den Browser darf in den 2020er Jahren durchaus als Standard erachtet werden.

Bei WOW kannst du drei verschiedene Pakete buchen: WOW Serien, WOW Filme & Serien sowie WOW Livesport. Die Pakete beginnen bei 9,99 Euro monatlich (WOW Serien, monatlich kündbar) und kosten bis zu 29,99 Euro monatlich (WOW Livesport). Buchst du WOW direkt für ein ganzes Jahr, bekommst du einen Rabatt. Sehen kannst du die Inhalte über Smartphone & Tablet (iOS, Android, Amazon Fire OS), Playstation, XBox, verschiedene Smart-TV-Apps für Samsung, Sony, LG, Grundig und ok., sowie Amazon Fire TV, Apple TV 4, Roku, Magenta TV-Geräte und Google Chromecast. Und jetzt eben auch über deinen Webbrowser.

In den kommenden Wochen soll noch ein weiteres, günstigeres WOW-Angebot auf den Markt kommen.