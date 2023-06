Sky: Jetzt kommt das Billig-Abo mit Werbung

Wie die Kollegen des Medienmagazins DWDL berichten, wird Sky in den kommenden Wochen auf seiner Streaming-Plattform WOW TV ein weiteres, preisreduziertes Abo anbieten. Das bisherige Wow-Angebot werde – bei gleichem Preis – zu Wow Premium. Der Hauptunterschied zwischen dem neuen Einsteiger-Abo und der Premium-Variante ist die Werbung. Sky ist mit den Plänen in guter Gesellschaft, hatten doch zuletzt auch Streaming-Dienste wie Netflix ein preisreduziertes Abo mit Werbung gestartet. Ein Sky-Sprecher hat DWDL die Pläne bestätigt. Bestehende Kunden sollen demnach schon in den kommenden Tagen vorab über das neue Wow Premium informiert werden.

Sky: Premium-Kunden bekommen bei Wow besseres Bild und besseren Ton

Es handele sich für die bestehenden Kunden um ein „automatisches Upgrade“, heißt es von Sky. Damit geht die Möglichkeit einher, das Wow-Streamingsignal auf zwei Geräten gleichzeitig zu sehen. Außerdem kommen zwei technische Verbesserungen, die Kunden schon lange gefordert hatten: Das HD-Bild werde in 1080p statt 720p gestreamt und verfüge künftig über eine Dolby Digital 5.1-Tonspur.

Details zu den neuen Paketen, die es beim Sky-Streamingdienst Wow TV geben soll, gibt es indes offiziell noch nicht. DWDL spricht von 5 Euro monatlich, die das Werbe-Abo kosten soll. Das wären dann 5 Euro monatlich für ein Serien-Abo und 10 Euro monatlich für ein Abo mit Serien und Filmen. Ob es für das teure Sport-Angebot ein reduziertes Abo geben soll, ist unklar. Das Sport-Abo kostet monatlich knapp 30 Euro. Alle Pakete sind monatlich buchbar. Allerdings kannst du dir schon heute Rabatte einhandeln, wenn du dich zu einem 6- oder 12-Monatsabo entschließt.

Mit Wow TV richtet sich Sky an alle Kunden, die kein klassisches Sky-Abo abschließen wollen. Das Angebot wurde jahrelang unter dem Namen Sky Ticket vermarktet, bevor man den Namen Wow TV aus der Taufe hob. Wow kommt ohne Receiver aus und funktioniert lediglich über App auf Konsolen, Smart-TVs und mobilen Endgeräten. Wow umfasst je nach Angebot Teile der linearen Sender von Sky sowie vor allem die On-Demand-Inhalte.

Auf einem Teil seiner Receiver schaltet Sky derweil Video on Demand ab.