Sky und Wow: Im November gibt es furiose Neuheiten

Vielerorts recht regnerisch präsentiert sich das Wetter in diesen Tagen. Von einem goldenen Oktober lässt sich allenfalls mit einem Blick auf die sich langsam bunt eingefärbten Laubbäume träumen. Umso schöner ist es, wenn man es sich in den heimischen vier Wänden so richtig gemütlich machen kann. Vielleicht mit einer neuen Serie oder einem spannenden Film? Abonnenten von Sky und Wow können sich im November 2023 jedenfalls auf ein wahres Feuerwerk an neuen Inhalten freuen.

Neue Serie bei Sky: „Unwanted“ startet

So startet beispielsweise ab dem 3. November 2023 bei Sky Atlantic und auf Abruf die erste Staffel des Sky Originals „Unwanted“. In acht Episoden wird ein Thema aufgegriffen, das aktueller kaum sein könnte: die Flüchtlingskrise in Europa. Auf dem Mittelmeer können 28 schiffbrüchige Migranten durch das Kreuzfahrtschiff Orizzonte gerettet werden. Während die Urlauber an Bord plötzlich mit der harten Realität der Fluchtmigration konfrontiert werden, setzen die Asylsuchenden alles daran, nicht zurück nach Afrika zu müssen.

Ebenfalls neu: „The Lovers“ Staffel 1

Sechs Episoden mit sehr viel romantischerem Charakter kannst du erleben, wenn du schon ab dem 1. November 2023 bei Sky Atlantic oder auf Abruf das neue Sky Original „The Lovers“ einschaltest. Die Supermarktangestellte Janet (Roisin Gallagher) aus Belfast nimmt kein Blatt vor den Mund und ist auch nicht beeindruckt, als sie zufällig den prominenten Londoner Moderator Seamus (Johnny Flynn) kennenlernt. Die beiden geraten sofort aneinander – und fühlen sich gleichzeitig zueinander hingezogen. Obwohl sie offensichtlich gar nicht zusammenpassen, entwickelt sich eine turbulente Liebesgeschichte voller Humor und widersprüchlicher Gefühle.

„The Lazarus Project“ geht mit Staffel 2 weiter

Noch ohne konkretes Startdatum ist die zweite Staffel von „The Lazarus Project“. Fest steht bisher nur, dass es die acht neuen Episoden der actiongeladenen Thrillerserie ebenfalls im November bei Sky und Wow zu sehen geben wird. App-Entwickler George steckt in einer Zeitschleife – er erlebt einen Tag aus der Vergangenheit immer wieder und kann vorhersagen, was passieren wird. Mit dieser Fähigkeit wird er Mitglied der Organisation „The Lazarus Project“, die eine globale Katastrophe aufhalten will. Problem: Am Ende der ersten Staffel hat George die Organisation der Liebe wegen verraten. Er tut alles dafür, das Vertrauen seiner alten Freunde und Kollegen zurückzugewinnen. Doch dann stellt er fest, dass hinter „The Lararus Project“ weit mehr steckt, als er bisher dachte. Offenbar kann er nur sich selbst vertrauen.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick, auf welche Serien-Neustarts du dich bei Sky und Wow in den kommenden Wochen außerdem noch freuen kannst.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen The Burning Girls 1 19. Oktober 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Legacy – Das Erbe der Menschheit 1 22. Oktober 2023 Sky Nature Family Law 2 26. Oktober 2023 Sky One Fellow Travelers 1 28. Oktober 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar The Gilded Age 2 30. Oktober 2023 Sky Atlantic Adam Dalgliesh, Scotland Yard 2 31. Oktober 2023 Sky Krimi Spy/Master 1 16. November 2023 Warner TV Serie The Lovers 1 1. November 2023 Sky Atlantic Sky Original Unwanted 1 3. November 2023 Sky Atlantic Sky Original Der stärkste Gegner - Eintracht Frankfurt und die Nachhaltigkeit 1 5. November 2023 Sky Nature Sky Original Lawmen: Bass Reeves 1 5. November 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Life Below Zero - Überleben in Alaska 3 & 4 7. November 2023 Sky Documentaries Winning Time 2 7. November 2023 Sky Atlantic Furioza 1 9. November 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Inside FBI – Die härtesten Fälle 1 10. November 2023 Sky Crime Cold Case Killers 2 14. November 2023 Sky Crime Yellowstone 5a 16. November 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Taronga Zoo Hautnah 4 22. November 2023 Sky Nature Unser Hof – mit Cheyenne und Nino 1 22. November 2023 Sky Nature Sky Original Eine Billion Dollar 1 23. November 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Who Killed Robert Wone? 1 23. November 2023 Sky Crime Farid– Magic unplugged – Sports Edition 2 27. November 2023 Sky One Annika - Mord an Schottlands Küsten 2 28. November 2023 Sky Krimi Family Law 3 30. November 2023 Sky One SurrealEstate – Spukhäuser in Bestlage 2 30. November 2023 Syfy The Lazarus Project 2 November 2023 Sky Sky Original Boom Boom Bruno 1 7. Dezember 2023 Warner TV Serie Die Wespe 3 2023 Sky Mayfair Witches 1 2023 Sky White House Plumbers 1 2023 Sky True Detective: Night Country 4 15. Januar 2024 Sky Q lineare Ausstrahlung bei Sky Atlantic folgt zu einem späteren Zeitpunkt Frankenstein Untold 1 2024 Sky Gangs of London 3 2024 Sky Sky Original Helgoland 513 1 2024 Sky Huntsville AL 1 2024 Sky M. Son Of The Century 1 2024 Sky Public Affairs 1 2024 Sky Sky Original House of the Dragon 2 noch unklar Sky The Last Of Us 2 noch unklar Sky The White Lotus 3 noch unklar Sky

Neue Filme bei Sky im November 2023

Oder doch lieber einen aktuellen Hollywood-Blockbuster bei herbstlichen Temperaturen auf dem heimischen Sofa oder mobil nach einem Download auf der nächsten Reise genießen? Dann kannst du dich als Abonnent von Sky oder Wow zum Beispiel ab dem 3. November 2023 auf „Cocaine Bear“ freuen. Klingt nach Horror, ist aber eher eine rabenschwarze Thrillerkomödie. Als ein Drogenkurier Kokain aus seinem abstürzenden Flugzeug wirft, frisst ein Bär den Stoff – und macht prompt Jagd auf Cops, Kriminelle, Teens und Touristen.

Einen Tag später, also ab dem 4. November 2023, startet für alle Sky-Kunden mit gebuchtem Cinema-Paket das gefeierte Meisterwerk von Steven Spielberg: „Die Fabelmans“. Der junge Sammy Fabelman entdeckt darin seine Leidenschaft fürs Filmemachen – und kommt ungewollt einer schmerzhaften Familiengeschichte auf die Spur. Weihnachten lässt unterdessen ab dem 18. November 2023 in „Christmas is Canceled“ grüßen. Teenager Emma erfährt in dieser Komödie, dass ihr Vater eine neue Freundin hat, die sie nur allzu gut kennt: Es ist ihre ehemalige Erzfeindin aus der Highschool.

Cocaine Bear (3. November 2023)

Die Fabelmans (4. November 2023)

Infinity Pool (6. November 2023)

Bandit (10. November 2023)

Was man von hier aus sehen kann (11. November 2023) – Sky Original

Maria träumt – Oder: Die Kunst des Neuanfangs (13. November 2023)

Chistmas Is Canceled (18. November 2023)

13 Exorcisms (20. November 2023)

What‘s Love Got To Do With It? (24. November 2023)

Beobachtet (25. November 2023)

Spoiler Alarm (27. November 2023)

Special: Sky Cinema Harry Potter (ab 17. November 2023)

