WhatsApp endlich gut: Auf diese Funktion haben alle gewartet!

Immer wieder erweitern die Entwickler von WhatsApp ihren beliebten Messenger. Häufig sind es nur kleine neue Features, die zunächst in der Beta-Version von einigen ausgewählten Nutzern getestet werden dürfen. Im aktuellen Fall geht es aber um eine Neuheit, die in der regulären Version zu finden ist. Du musst also nicht Teil der vergleichsweise kleinen Gruppe der Beta-Tester sein. Diesmal geht es um neuen Funktionen rund um deine Favoriten.

WhatsApp erleichtert Zugang zu deinen Favoriten

Bereits vor einigen Monaten gab es erste Hinweise auf die nun vorgestellten Funktionen. Wie WhatsApp mitteilt, kannst du dich ab sofort in dem Messenger noch einfacher auf Unterhaltungen mit deinen Favoriten konzentrieren. Hast du einen Kontakt oder eine Gruppe als solchen markiert, kannst du diese Gespräche nun durch einen Filter schneller auswählen.

In der Chat-Übersicht von WhatsApp gibt es dazu einen neuen „Favoriten“-Eintrag, der nach der Aktivierung nur diese für dich wichtigen Unterhaltungen anzeigt. Bei der Übersicht der Anrufe gibt es ebenfalls einen separaten „Favoriten“-Bereich ganz oben.

WhatsApp hat neue Favoriten-Funktionen vorgestellt

Um einen Kontakt einem Favoriten hinzuzufügen, stehen dir mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Du kannst nach Aktivierung des neuen WhatsApp-Filters in deinen Chats die Option „Zu Favoriten hinzufügen“ auswählen. Im Anrufe-Reiter gibt es ganz oben ebenfalls eine Option für das Hinzufügen.

Diese beiden offensichtlichen Hinweise verschwinden, sobald du einen Favoriten ausgewählt hast. Danach kannst du in den WhatsApp-Chats entweder auf „Favoriten verwalten“ oder in den Anrufen oben rechts auf „Mehr“ tippen.

Es gibt aber auch in den Einstellungen von WhatsApp eine separate Option, deine Favoriten zu verwalten. Hier kannst du ebenfalls ganz einfach Personen oder Gruppen auswählen, die dir am wichtigsten sind.

Die übliche Einschränkung bei neuen Features

Wie bei WhatsApp leider üblich, haben nicht alle Anwender auf einen Schlag Zugang zu neuen Features. Daher müssen viele Nutzer des Messengers bis auf Weiteres auf die neuen Favoriten-Funktionen verzichten. Laut dem Unternehmen begann die Einführung im aktuellen Fall bereits am 16. Juli. Bis dir das Feature in deiner App zur Verfügung steht, kann es aber noch einige Wochen dauern.