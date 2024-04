WhatsApp aktiviert neue Foto-Funktion

Erst vor ein paar Tagen hat WhatsApp seinen Messenger aktualisiert. Zu den Neuerungen gehörte auch die Videonachricht. Mit ihr lassen sich also im übertragenen Sinne Sprachnachrichten mit Video verschicken. Wie das funktioniert und warum man jemandem eine Videonachricht schicken sollte, zeigen wir dir in unserem Ratgeber. Nun folgt die nächste geniale Funktion, die ab sofort viele nutzen dürften.

Neue WhatsApp-Funktion: Hier findest du sie

Wer einem Kontakt ein Foto oder gleiche mehrere Bilder per WhatsApp schicken will, tippt im Chat meist auf das + Icon und anschließend auf „Fotos“. Danach landet man im Fotoalbum, in dem man ein oder mehrere Bilder auswählen und versenden kann. WhatsApp baut jetzt aber eine Abkürzung ein. Tippt man das + Icon an und hält es gedrückt, kommt man sofort zur Bilderauswahl. Somit spart man sich einen Schritt. Die neue Funktion sollte bereits auf allen iPhones verfügbar sein. Nutzer von Handys mit dem Google-Betriebssystem Android müssen sich noch gedulden.

Übrigens: Seit einiger Zeit gibt es bei WhatsApp die HD-Taste. Verschickt man Fotos und will, dass diese in hoher Qualität beim Kontakt ankommen, muss man diese drücken, bevor sich die Bilder auf den Weg machen. Wählst du ein oder mehrere Fotos aus, die du versenden möchtest, findest du am oberen Bildschirmrand. Tippst du sie an, kannst du auswählen, ob WhatsApp die Dateien in Standard- oder HD-Qualität überträgt.

Noch mehr Foto-Tipps

Für viele ist WhatsApp einfach und logisch aufgebaut, da sie mit dem Messenger aufgewachsen sind oder sich eingearbeitet haben. Insbesondere für Neulinge kann die App aber unübersichtlich wirken. Zudem führt das Unternehmen immer wieder neue Funktionen ein, die nicht immer offensichtlich und selbsterklärend sind. Deshalb haben wir für alle WhatsApp-Nutzer hier 15 Tipps und Tricks, die nicht jeder kennt. Oder hättest du gewusst, dass man die integrierte Kamera des Messengers lieber nicht nutzen sollte? Hier erklären wir dir, warum.