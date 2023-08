Versteckte Funktion bei WhatsApp: Diese geheime Taste solltest du jetzt drücken

WhatsApp ist noch lange nicht perfekt. Wer den Messenger schon länger nutzt, stößt immer wieder an die Grenzen. Oder wusstest du, dass WhatsApp deine Bilder und Videos, die du an Kontakte verschickst, mit voller Absicht schlechter macht? Doch nun bauen die Entwickler des Messengers eine neue Taste ein. Drückst du sie, wird ein riesiger Unterschied deutlich.

WhatsApp bringt mehr Qualität rein

Bisher ist es so: Verschickst du ein Bild an einen deiner Kontakte, wird das Foto beim Versand von WhatsApp komprimiert. Das geht zulasten der Qualität und macht sich ganz besonders bei der Schärfe bemerkbar. Das bedeutet: So, wie du ein Bild auf dem Display deines Handys siehst, sieht es dein Kontakt nicht. Oft fehlen die Details. Der Schärfeverlust ist deutlich, wie wir dir hier zeigen. Zwar ist das bei banalen Fotos, die eine Lebenszeit von wenigen Sekunden haben, nicht entscheidend. Es gibt aber auch viele Nutzer, die Familienfotos oder andere Erinnerungen per WhatsApp mit Freunden und Familie teilen. Und hier ist es schade, dass WhatsApp wichtige Details klaut.

Das macht sich vor allem dann bemerkbar, wenn man diese Fotos für einen Kalender oder ein Fotobuch nutzen möchte. Die Qualität ist dann oft zu schlecht. Warum WhatsApp das macht? Um Datenvolumen zu sparen. Die Bilder leiden somit zwar hinsichtlich ihrer Auflösung, fressen beim Versand aber nicht mehrere Megabyte, sondern nehmen nur wenige Kilobyte in Anspruch. Dennoch steht dieses Vorgehen in Zeiten von Flatrates und vielen GB Datenvolumen schon lange in der Kritik. Nun reagiert man in der WhatsApp-Zentrale und gibt Nutzern eine neue Taste, mit der sie selbst über die Bildqualität entscheiden können.

So wird alles besser

Erste Nutzer können bereits heute die neue Taste drücken, bevor sie ein Bild an einen Kontakt versenden. Ob auf dem iPhone oder einem Android-Handy: Wählst du ein Bild aus, das du einem deiner Kontakte schicken möchtest, kannst du am oberen Bildschirmrand auf die Taste „HD“ tippen. Schon wird das Foto in der doppelten Qualität verschickt. Der Empfänger deines Fotos kann im Chatverlauf im Foto aufgrund eines kleinen HD-Icons sehen, ob es sich dabei um ein Bild in hoher Qualität handelt.

Das funktioniert im Übrigen auch, wenn du mehrere Fotos auswählst. Besonders praktisch ist das dann, wenn du gerade im Urlaub bist und eine Auswahl von einigen Bildern an die Familie zu Hause schicken möchtest. Einmal die HD-Taste antippen und schon bekommen deine Kontakte die Fotos bei WhatsApp in hoher Auflösung.