Einfach besser: Da können WhatsApp & Telegram nicht mithalten

Während in den Vereinigten Staaten iMessage hoch im Kurs steht, ist WhatsApp hierzulande der unangefochtene Platzhirsch. Zumindest, wenn es um die Nutzerzahlen geht. Verlegt man das Augenmerk dagegen auf andere Aspekte, hinkt der Messenger hoffnungslos hinterher. Die Verbraucherzentrale analysierte die hierzulande relevantesten WhatsApp-Alternativen und verriet, welche Apps WhatsApp, Telegram und Co. in einem äußerst wichtigen Bereich deutlich überlegen sind.

Zwei Messenger überragen die Konkurrenz

Obwohl WhatsApp in Deutschland sehr populär ist, stand die App bereits öfter ob seines Datenschutzes in der Kritik. Insbesondere die Nähe zu Mutterkonzern Meta und damit auch zu Facebook und Instagram wird oft bemängelt. Zumal Meta bereits mehrmals versucht hatte, den Fluss persönlicher Daten zwischen den eigenen Diensten zu steigern. Andere Messenger machen es besser, doch wirklich gut stellen sich mit Blick auf den Datenschutz lediglich zwei Apps an.

Wer nach einem möglichst anonymen Messenger Ausschau hält, sollte laut Verbraucherzentrale entweder zu Threema oder zu Ginlo greifen. Denn diese Apps bieten als einzige die Möglichkeit, nicht nur gegenüber anderen Nutzern, sondern auch gegenüber den Betreibern weitestgehend anonym zu bleiben.

Threema

Bei der Schweitzer App Threema handelt es sich um den einzigen kostenpflichtigen Messenger im Vergleich. Wer sich neu anmeldet, erhält eine zufällig generierte ID. Nach eigenen Angaben speichert Threema Telefonnummern und E-Mail-Adressen nur auf Wunsch, ausschließlich auf eigenen Servern und jeweils in verschlüsselter Form. Wenn Kontaktdaten benutzt werden, um Freunde zu finden, werden diese ferner nicht dauerhaft gespeichert und auch das nur in verschlüsselter Form. Die Chats werden derweil Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Und zwar so, dass nach eigenen Angaben selbst die Server-Betreiber diese nicht zu entschlüsseln vermögen. Backups werden derweil dezentral erstellt. Für diese Services müssen Interessierte der Schweizer Firma einmalig 5,99 Euro bezahlen.

Ginlo

Obwohl Ginlo seinen Firmensitz in Deutschland hat, ist die Kommunikations-App weitestgehend unbekannt. Bei dem Messenger handelt es sich um den Nachfolger von SIMSme der Deutschen Post. Nun sitzen die Verantwortlichen in Form der „ginlo.net Gesellschaft für Datenkommunikationsdienste mbH“ in München. Und auch die Nutzerdaten werden nach eigenen Angaben nur regional gespeichert – innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums. Zur Anmeldung ist lediglich ein Anzeigename erforderlich und der Zugriff auf gespeicherte Kontakte ist zwar möglich, jedoch nicht zwingend erforderlich. Zudem stellt eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auch hier die Basis dar. Allerdings bemängelten die Sicherheitsexperten der PSW Group in einem 2022 durchgeführten und grundsätzlich sehr positivem Test, dass das Unternehmen widersprüchliche Informationen zur Dauer der Datenspeicherung angab. Außerdem hätten Informationen zum Umgang mit Metadaten gefehlt.

Zu den von der Verbraucherzentrale überprüften Anwendungen gehörten neben Threema und Ginlo insbesondere für den deutschen Markt sowie für Android- und iOS-Nutzer relevante Messenger. Dazu zählen die Verbraucherschützer den Facebook-Messenger, KakaoTalk, Signal, Skype, Telegram, Viber und WhatsApp.