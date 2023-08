Was ist denn da los? WhatsApp verändert sich

Im Mai dieses Jahres berichteten wir: WhatsApp erweckt die Emojis zum Leben. Was Nutzer von Telegram schon seit Längerem machen können, soll auch für WhatsApp-Nutzer möglich werden. Wer einen weinendes, lachendes oder erstauntes Emoji in einem Chat verschickt, kann mit den animierten Emojis noch mehr Emotionen transportieren. Doch noch immer ist die Funktion nicht für alle Nutzer freigeschaltet. Und während viele sehnlichst auf dieses Feature warten, ist durchgesickert, was als Nächstes kommt.

WhatsApp wird noch verspielter

Erst vor wenigen Tagen kündigte WhatsApp eine neue Funktion an. Statt nur Sprachnachrichten lassen sich fortan auch Videonachrichten verschicken. Keine wirkliche Revolution konnte man bereits zuvor schon (selbst erstellte) Videos versenden. Der Messenger macht es seinen Nutzer aber ein wenig bequemer. Deutlich verspielter wird es aber bald. Denn WhatsApp lässt seine App-Tester derzeit animierte Avatare prüfen – eine weitere Form, wie man seinen Kontakten Emotionen mitteilen kann.

Ende des vergangenen Jahres führte WhatsApp die Avatare ein. Seitdem können Nutzern eine Art eigenes Emoji erschaffen. Mit unzähligen Anpassungsmöglichkeiten entsteht ein Avatar, den man sowohl als Profilbild nutzen als auch als personalisierten Sticker im Chat an Kontakte verschicken kann. Gleich 36 verschiedene Avatar-Sticker erstellt WhatsApp, nachdem man sein eigenes Emoji erschaffen hat. Und jetzt erwecken die Macher des Messenger diese zum Leben.

Alles in Bewegung

Wie der stets gut informierte und auf WhatsApp spezialisierte Blog Wabetainfo berichtet, befinden sich die animierten Avatare gerade im Test. Wer sich im Beta-Programm des Messengers befindet, kann diese bereits verschicken. Dass WhatsApp das Feature bald für alle Nutzer freischalten wird, ist ziemlich sicher. Wann, steht derzeit aber noch nicht fest. Nach Angaben von Wabetainfo soll das „in den kommenden Wochen“ geschehen. Einige Nutzer werden die neue Funktion aber womöglich nicht mehr miterleben. Denn in weniger als drei Monaten wird der Messenger auf einigen Handys nicht mehr unterstützt.