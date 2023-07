WhatsApp wird abgeschaltet: Diesen Nutzern bleiben noch 3 Monate

WhatsApp ist heute auf vielen Handys nicht mehr wegzudenken. Bei den meisten Nutzern dürfte die App unter den Top 5 Anwendungen sein, die die meiste Zeit des Tages verschlingen. Ob mit Freunden, Verwandten oder Kollegen chatten: Ohne den Messenger geht nichts. Zudem hat WhatsApp jetzt einen neuen Service angekündigt. Mit diesem soll sich der Messenger komplett verändern. Aus einer Chat-App wird eine Anwendung, die viel mehr kann. Hier erklären wir, wie das neue WhatsApp aussehen wird. Doch so mancher Nutzer wird das nicht mehr miterleben. Denn: Die Entwickler haben beschlossen, einigen WhatsApp-Nutzern den Hahn zuzudrehen.

WhatsApp muss weg

WhatsApp verändert sich in diesem Jahr so sehr wie noch nie in seiner Geschichte. Und während das Unternehmen weiter daran arbeitet, Werbung in den Messenger zu bringen, was im Übrigen in etwa so aussehen könnte, droht man für 2023 einigen Nutzern mit der Abschaltung. Bereits im Oktober dieses Jahres führt WhatsApp eine Reinigung durch. Bei so manchem Nutzer verschwindet der Messenger dann vom Handy. Zum 24. Oktober 2023 ist so weit, wie die Entwickler jetzt mitteilen. Wer ein zu altes Handy, beziehungsweise eine alte Android-Version nutzt, wird die App nicht mehr nutzen können.

Betroffen sind alle Nutzer, die noch die Android-Version 4.4 KitKat auf ihrem Handy installiert haben. Welche Version auf Smartphone installiert ist, kannst du ganz einfach herausfinden. Dazu tippst du in den Einstellungen auf „Über das Gerät“ oder etwas in der Art. Das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da Android 4.4 aber bereits 10 Jahre auf dem Buckel hat, dürfte es nicht mehr so viele Nutzer geben, die von der WhatsApp-Abschaltung betroffen sind.

Was du jetzt tun kannst

Immer wieder zieht WhatsApp Handys mit zu altem Betriebssystem den Stecker. Der Grund dafür: Die veralteten Betriebssysteme bergen ein zu hohes Angriffspotenzial. Mit der Abschaltung des Messengers für veraltete Versionen von iOS und Android will das Unternehmen die Sicherheit der App und der Privatsphäre der Nutzer garantieren.

Hinzu kommt: Die Entwickler wollen dem beliebten Messenger immer wieder neue Funktionen spendieren. Diese sind mit allen Betriebssystemen aber häufig nicht kompatibel, weshalb es anschließend zu Problemen kommen kann. Dem beugt WhatsApp vor, indem man die Reißleine zieht. Hast du also ein zu altes Handy, beziehungsweise Betriebssystem und willst WhatsApp weiterhin nutzen, bleibt dir nichts andere übrig, als dir ein neueres Smartphone anzuschaffen.