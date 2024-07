Endlich! Neues Update des DB Navigators ändert alles

Nach einer langen und umfassenden Testphase hat die Deutsche Bahn ihre „DB Navigator“-App im September 2023 grundlegend überarbeitet. Sowohl die Nutzeroberfläche als auch die Funktionen und das Buchungssystem für Tickets wurden aktualisiert. Üblicherweise ist dies ein Grund zur Freude, doch nicht so bei dem DB Navigator. Unmittelbar im Anschluss an das Update hagelte es Kritik von allen Seiten. Denn während einige Bereiche der App tatsächlich verbessert wurden, sorgten viele weitere „Optimierungen“ für Frust bei den App-Nutzern. Und dieser Frust hält bis heute an. So liegt die aktuelle Wertung der App im Play Store gegenwärtig bei lediglich 2,2 von 5 Sternen. Und das bei über 200.000 Rezensionen. Ein großer Teil der Kritik richtet sich dabei auf das Fehlen einer einzigen Funktion. Einer Funktion, die nach knapp einem Jahr nun wieder Einzug in den DB Navigator erhält.

Das Warten hat ein Ende

Dass die Deutsche Bahn ihre schmerzlichst vermisste Kartenansicht zurückzuholen gedenkt, zeichnete sich bereits vor Monaten ab. Das erhielten nämlich einige Kritiker zu hören, die sich im Play Store über die fehlende Kartenansicht beschwerten. Doch die Zeit verstrich, Kalenderseiten wurden umgedreht, und es geschah nichts – bis Juli 2024. Die neueste Aktualisierung erfüllt nun endlich das Versprechen und bringt die sehnlichst erwartete Funktion wieder zurück.

„Wir haben die Umgebungskarte erweitert – Du kannst dir jetzt auch die Fußwege auf der Karte anzeigen lassen“, heißt es in den Update-Notizen. Eine recht banale Funktion, die Nutzer dennoch schmerzlichst vermisst hatten. Denn so unscheinbar das Feature auch sein mag, ihre Relevanz für die App ist enorm. Wer nicht gerade die Standorte sämtlicher Haltestellen im aktuellen Umkreis kennt, kann die Funktion nutzen, um sich den Standort sowie den Weg zur benötigten Haltestelle anzeigen zu lassen. Zuvor wurde lediglich die Entfernung eingeblendet. Und diese reicht zum Auffinden einer Haltestelle verständlicherweise absolut nicht aus.

Wer dagegen jetzt eine Fahrauskunft einholt, muss lediglich auf das Karten-Symbol neben der Entfernungsanzeige klicken – wie es auch vor dem 2023er-Update der Fall war. Schon wird eine Kartenansicht eingeblendet, die den Standort der Haltestelle, den kürzesten Weg sowie – bei eingeschaltetem GPS – auch die eigenen Koordinaten offenbart.

Neue Kartenansicht im DB Navigator der Deutschen Bahn

Solltest du das Karten-Symbol nicht an der angezeigten Stelle vorfinden, bedeutet dies, dass deine Anwendung veraltet ist und du den DB Navigator aktualisieren musst. Auf Version 24.21.0 (Android) oder 24.21.1 (iOS). Voraussetzung hierfür sind Smartphones, die mindestens Android 8.0 oder iOS 15.0 unterstützen.