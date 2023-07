Nach 15 Jahren immer noch ein Flop: WhatsApp schafft es einfach nicht

WhatsApp ist auf fast jedem Handy zu finden. Auch wenn es inzwischen bessere Alternativen gibt, nutzen viele aus Gewohnheit, weil es bequem ist und weil ohnehin die meisten Kontakte hier sind, weiterhin WhatsApp als Messenger. Doch es gibt ein Problem, das jeder hat, der eines Tages ein neues Handy kauft und seine Chats, Bilder und Videos mitnehmen will. Ist das etwa bei Telegram kein Problem, schafft es der Marktführer nicht, eine vernünftige Lösung anzubieten. Und auch das neue Konzept ist ein Reinfall.

Neue WhatsApp-Funktion ist nicht genug

Wer als WhatsApp-Nutzer seine Chats auf ein neues Handy umziehen will, muss Einschränkungen in Kauf nehmen. Ein Wechsel von einem alten Android-Smartphone auf ein neues Handy mit Googles Betriebssystem ist kein Problem. Auch wenn man ein iPhone hat und sich ein neues iPhone-Modell zulegt, funktioniert der Umzug der WhatsApp-Chats reibungslos. Eine Sicherung in der Cloud (Google Drive oder iCloud) und die Wiederherstellung der Chats aus der Cloud auf dem neuen Gerät machen es möglich. Doch möchte man von einem Android-Handy aufs iPhone wechseln oder umgekehrt, beginnen die Probleme.

→ Tschüss, WhatsApp: Niemand braucht dich mehr

Während das bei Telegram reibungslos funktioniert, lassen sich Chats vom iPhone auf ein Smartphone mit Android – wenn es kein Google Pixel oder ein Samsung-Handy ist – nicht umziehen. Und auch andersherum wird es problematisch. Chats kann man entweder nur bei der Einrichtung des iPhones umziehen oder mit einer teuren Software und viel Geduld. Wie das funktioniert, erklären wir in unserem Ratgeber „WhatsApp-Chats vom Android-Handy aufs iPhone umziehen„.

Deshalb ist das Feature ein Flop

Doch nun bringt WhatsApp eine Funktion, mit der man den Umzug der Chats vereinfachen möchte. Dazu muss man den Messenger auf dem neuen Handy installieren, einen beliebigen Chat öffnen und sich dann einen QR-Code anzeigen lassen, den man mit dem alten Handy scant. Anschließend wird der Chat-Verlauf übertragen. Das funktioniert aber nur Chat für Chat und wieder einmal nur, wenn man von einem Android-Handy zu einem anderen oder von iPhone zu iPhone wechselt. Noch immer lassen sich Chats nicht auf einfache Art von einem Android-Handy zu einem iPhone übertragen. Dabei wechseln derzeit so viele Handy-Nutzer von einem Android-Smartphone aufs iPhone wie noch nie. Und das sind die vier ausschlaggebenden Gründe dafür.