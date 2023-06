Aus diesen vier Gründen steigen immer mehr Android-Nutzer aufs iPhone um

Auf der Suche nach Antworten, warum Anwender von einer Smartphone-Plattform zur anderen wechseln, haben die Marktforscher von CIRP nun einige Gründe aufgedeckt. Wie 9to5Mac unter Berufung auf die aktuelle Umfrage berichtet, hat man dabei vier Ursachen von den befragten Nutzern gehört. Die neue Studie folgt auf einen früheren Bericht, laut dem die Android-zu-iPhone-Wechsler im Jahr 2023 ein neues Fünf-Jahres-Hoch erreicht haben.

Android-Wechsler sorgen für Überraschung: Dieses iPhone-Feature ist doch nicht so wichtig

Befragt wurden iPhone-Käufer in den USA. Dies macht eine der Antworten überraschender. In Apples Heimatland hat das iPhone einen deutlich höheren Marktanteil als die Android-Geräte von Samsung oder Motorola. Laut Counter Point Research lieferte Apple im 1. Quartal 2023 53 Prozent aller Smartphones in den USA aus. Samsung folgt auf dem zweiten Platz mit 27 Prozent.

Dieser große Anteil könnte darauf hinweisen, dass iMessage ein wichtiger Grund für die Nutzer ist. Im Alltag hört man auch immer wieder Beschwerden, wenn es um die blauen und grünen Blasen in Apples Nachrichten-App geht. Bei Gruppen-Chats gibt es etwa häufiger Einschränkungen, sobald ein Android-Gerät in eine Unterhaltung mit iPhones hinzugefügt wird. iMessage wird daher – auch dank der engen Integration mit Mac, iPad und Apple Watch – gerne als Lock-In bezeichnet, das Käufer in Apples System hält. Alternativen wie WhatsApp werden hier und da genutzt, sind aber im Vergleich zu Deutschland eher selten zu finden.

Beim Blick auf die Umfrage von CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) zeigt sich nun jedoch ein anderes Bild. Diese Kommunikation mit Freunden war nur für sechs Prozent der Befragten ein Grund zum Wechsel von einem Android-Gerät zum iPhone. Eine weitere Überraschung findet sich auf Platz drei.

Aus diesen Gründen wechseln Android-Nutzer zum iPhone

Die drei wichtigsten Gründe zum Wechsel

So nannten 15 Prozent der Befragten die Kosten als Ursache für den Umstieg. Laut CIRP sagten sie, dass sie weniger für ein iPhone zahlen mussten als erwartet oder dass es günstiger war als ein vergleichbares Android-Smartphone. Die Käufer haben laut dem Bericht Rabatte für Apples Smartphone gefunden, die einen Wechsel erleichtert haben.

Der nächste wichtige Grund waren neue Features, die das iPhone im Vergleich zum alten Android-Gerät mit sich bringt. Laut der Umfrage nannten 26 Prozent zum Beispiel „eine bessere Kamera, ein größeres Zubehörangebot oder eine intuitivere Bedienung“.

Der wichtigste Grund, den 53 Prozent der Befragten angaben, waren jedoch Probleme mit dem alten Smartphone. Konkret wurde hier etwa als Ursache das Alter genannt. Aber auch notwendige Reparaturen des Android-Smartphones waren ein Anstoss des Wechsels zum iPhone.

iPhone-Käufer wechseln verstärkt von Android

iPhone-Käufer kommen wieder öfter von einem Android-Smartphone

Wie bereits oben erwähnt, war die aktuelle Umfrage ein direkter Nachfolger einer früheren Studie in den USA. Hier stellte CIRP fest, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Nutzer von Android zum iPhone wechseln. Kamen im März 2020 beispielsweise nur 10 Prozent der Apple-Kunden von der Konkurrenz, stieg die Zahl im März 2023 auf nun 15 Prozent.