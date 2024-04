Schon seit rund acht Jahren ist es möglich, das Kundenbindungsprogramm Payback als Bezahlsystem auf dem Handy zu nutzen: Payback Pay macht es möglich. Jetzt wird das Zahlungssystem mit einem umfangreichen Upgrade ausgestattet. Und dadurch wird es zu einer Alternative von Paypal. Denn in Zukunft kannst das Loyality-Programm auch nutzen, um darüber online zu bezahlen.

Payback Pay bei dm: Innovationspartner erlaubt auch Online-Bezahlungen

In einem ersten Schritt wird es möglich sein, im Onlineshop des Drogerie-Discounters dm mit Payback Pay zu bezahlen. „Wir haben vor Kurzem Payback Pay an allen PoS-Touchpoints und in unsere dm-App integriert und damit die Services beider Unternehmen noch stärker miteinander verbunden, nun setzen wir dies auch für den dm-Onlineshop um“, sagt dm-Geschäftsführer Martin Dallmeier.

Um den Bezahldienst für das Bezahlen von Online-Einkäufen nutzen zu können, muss entweder eine Kreditkarte oder die Kontonummer eines Girokontos zur Nutzung einer Lastschrift in der Payback-App hinterlegt sein. Eine Bezahlung für den Einkauf in einem Onlineshop wird über die Payback-App bestätigt und der fällige Betrag anschließend über die hinterlegte Bankverbindung oder Kreditkarte abgerechnet.

Nach dm sollen weitere Partner folgen, bei denen online mit Payback Pay bezahlt werden kann. Welche das in einem nächsten Schritt konkret sein werden, ist aber bisher nicht bekannt. Offline ist Payback Pay unter anderem bei Aral, Rewe, Penny und Thalia nutzbar.

In Zukunft ist Payback Pay auch online nutzbar.

Payback wird immer beliebter

Die Nutzung von Payback Pay ist kostenlos möglich. Theoretisch steht der Bezahldienst rund 31 Millionen Kunden in Deutschland zur Verfügung. So viele Nutzer sind nämlich mal mehr, mal weniger regelmäßig als Punktesammler von Payback unterwegs. Knapp 12 Millionen nutzen die Payback-App nach Angaben des Anbieters auf ihrem Smartphone.

Übrigens bietet Payback auch eine kostenlose Kreditkarte an. In einem umfangreichen Ratgeber verraten wir dir alles, was du zu diesem Angebot wissen musst. Und wir stellen dir noch weitere Anbieter vor, die eine kostenlose Kreditkarte für deine künftigen Bezahlungen anbieten.

Jetzt weiterlesen Nach Rewe: Payback verliert nächsten Händler