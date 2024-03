WhatsApp ist in den vergangenen Jahren für viele zum Hauptkommunikationsmedium geworden. Ob Freunde oder Verwandte, ob Kollegen oder gar Geschäftspartner: Ohne den Messenger geht heute nichts mehr. Trotz aller Bemühungen seitens Telegram und Signal, WhatsApp-Nutzer für sich zu gewinnen, bleibt der Messenger uneinholbar und ziert nahezu jeden Handy-Bildschirm. Und das, obwohl WhatsApp beim Funktionsumfang anderen Messengern weit hinterherhinkt. Mit der folgenden Retro-Funktion möchten die Entwickler zeigen: Seht her, liebe Nutzer, wir arbeiten weiter daran, unseren Messenger noch besser zu machen.

WhatsApp: Eine Reise in die Vergangenheit

Viele, die WhatsApp nutzen, haben schon mal nach einem Bild oder einer Nachricht im Chatverlauf gesucht. Statt ganze Chats durchzuwischen, kann man auch ein Stichwort in der Suche eingeben. Oder in einem Chat oben auf den Kontaktnamen tippen und dann unter „Suchen“ nur diesen Chat nach etwas durchforsten. Wer statt auf „Suchen“ auf „Medien, Links und Doks“ tippt, sieht alle Dateien, die man mit einem Kontakt ausgetauscht hat. Hier findet man deutlich schneller ein Bild, als den Chat durchzuscrollen. Nun fügt WhatsApp eine weitere Möglichkeit dazu.

So lassen sich WhatsApp-Chats ab sofort mit der neuen Funktion „Suche nach Datum“ sichten. Man wählt hier einfach ein Datum aus, etwa den eigenen Geburtstag vor fünf Jahren, und sieht im Anschluss, was an diesem Tag passiert ist. Wer möchte, kann bei WhatsApp jetzt also recht einfach eine Reise in die Vergangenheit machen.

Hier findest du die neue Funktion

Wer ein Handy mit Android als Betriebssystem hat, tippt in einem Chat bei WhatsApp auf den Namen des Kontakts oder einer Gruppe und anschließend auf „Suchen“. Hier lässt sich fortan auch ein Datum auswählen, zu dem der Messenger dann springt. Auf dem iPhone ist der Weg nahezu identisch. Nachdem man auf „Suchen“ getippt hat, erscheint unter der letzten Nachricht ein kleines Kalender-Icon. Tippt man drauf, lässt sich ein Datum auswählen. Binnen des Bruchteiles einer Sekunde ist man in der Vergangenheit angekommen.

