Bislang war HD+ IP, die Streaming-Variante von HD+, nur Zuschauern vorbehalten, die einen Panasonic–TV ihr Eigen nennen. Doch jetzt stößt HD+ in einen wahren Massenmarkt vor. Denn ab sofort können auch neuere TV-Modelle von Samsung HD+ über Internet empfangen. HD+ IP werde so „zur günstigen und einfachen TV-Lösung“, ist der Anbieter überzeugt. Im Fokus dabei: Kabel-TV-Kunden, die ab Sommer eine Alternative suchen, um weiterhin TV-Sender zu empfangen. Sie haben somit nun die Qual der Wahl haben. Neben einem Kabel-TV-Vertrag können sie zu DVB-T, anderen Streaming-Diensten, dem klassischen Satelliten-Empfang oder jetzt zu HD+ wechseln.

HD+ IP für Samsung-Smart TV

Im Zentrum des neuen Angebotes steht die HD+ TV‑App, die in vielen TV-Modellen von Samsung bereits integriert ist. Über eine Million Geräte erhalten ein Update für den Empfang von HD+ IP, heißt es vom Betreiber. So können jeder, der einen Samsung-TV ab Modelljahr 2021 mit der HD+ TV‑App sein Eigen nennt, HD+ IP nutzen. Das entsprechende Update der HD+ TV‑App erfolge automatisch, sofern das TV-Gerät mit dem Internet verbunden ist. Die Aktualisierung startet mit den 2023er-Modellen und werde im Mai abgeschlossen sein. Neue TV-Geräte werden die HD+ TV‑App für Sat und IP bereits ab Werk an Bord haben. Die HD+ TV‑App kann in der Erstinstallation oder später im App-Store des Fernsehers ausgewählt und aktiviert werden.

HD+ IP bietet den Zugriff auf rund 100 TV-Sender in HD. Neben Live-TV bietet die TV-App zahlreiche Komfort-Funktionen, wie man sie auch von den Mitbewerbern wie Zattoo, Magenta TV oder waipu.tv kennt. Dazu gehören unter anderem die Neustart- und Pause-Funktion. Eine Suchfunktion erleichtere das Auffinden gewünschter Inhalte in Mediatheken und im Live-TV.

Streaming als zweites Standbein für den Satelliten-Anbieter

Bei Astra reagiert man damit auf den Wegfall des Nebenkostenprivilegs. „In Ballungsräumen haben Mieterinnen und Mieter oft leider keine Möglichkeit, eine Satellitenschüssel anzubringen“, erklärt Andreas Müller-Vondey, Geschäftsführer der HD PLUS GmbH. Da das Update der HD+ TV-App auf den Samsung-TV-Modellreihen ab 2021 ausgerollt wird, werde HD+ IP auch für diejenigen zur Option, die bereits ein solches Modell bei sich zu Hause haben. Man brauche keine Zusatzgeräte. Die HD+- App war bisher nur auf den Empfang per Satellit ausgerichtet.

Der erste Monat bei HD+ IP ist kostenlos. Anschließend kannst du dich zwischen einem monatlich kündbaren Abo für 6 € im Monat (über HD+ Webshop) oder dem Kauf einer zwölfmonatigen Verlängerung per Prepaid-Voucher für 75 € (im Fachhandel oder im HD+ Webshop) entscheiden. Kurios dabei: Mit rechnerisch 6,25 Euro ist die nur jährlich kündbare Version sogar teurer als die flexible Variante. Eine mobile Nutzung ist nicht inkludiert. Du kannst aber HD+ ToGo dazu buchen und HD+ so auch mobil auf Smartphones und Tablets sehen. Außerdem ermöglicht HD+ ToGo das Übertragen der TV-Sender vom mobilen Gerät auf einen Zweit- und Drittfernseher. Das Kombi-Angebot aus HD+ für den TV und HD+ ToGo kostet 95 Euro im Jahr (bzw. 7,92 Euro/Monat).