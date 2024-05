1&1 rückt sein TV-Angebot zusehens in den Vordergrund. Nachdem man zunächst das Angebot für alle Nutzer geöffnet hatte, schenkt man Neukunden das Fernsehen nun sogar. Ganz selbstlos ist das allerdings nicht, denn mit dem Angebot für kostenloses Fernsehen will man die eigenen DSL– und Glasfaser-Anschlüsse besser vermarkten. So gibt es ab sofort bei 1&1 drei verschiedene IPTV-Pakete zu den 1&1 DSL- und Glasfaseranschlüssen. Im Rahmen der Aktion gibt es den TV-Tarif 1&1 HD TV Smart ohne Aufpreis zu Internetanschlüssen von 1&1 ab 50 Mbit/s dazu.

Kostenloses Fernsehen: Basis-TV-Angebot im DSL-Anschluss enthalten

1&1 HD TV Smart ist für neue Kunden im Aktionsangebot inklusive. 1&1 HD TV Plus und 1&1 HD TV Max können während der Aktion zu den 1&1 DSL- und Glasfaseranschlüssen für 1,99 Euro monatlich bzw. 4,99 Euro hinzugebucht werden. Zum Vergleich: Üblicherweise kostet ein Basis-TV-Angebot mindestens 6,49 Euro (etwa über Zattoo).

Nach der Aktivierung stehen über 1&1 HD TV Smart 60 von insgesamt über 100 Sendern in HD-Qualität zur Verfügung. Die Pause-Funktion ermöglicht, das Programm für bis zu 90 Minuten zu unterbrechen und später wieder fortzusetzen. Genauso können Sendungen dank Spul- und Restart-Funktion an der gewünschten Stelle wieder aufgenommen werden. Die Nutzung über mobile Endgeräte, wie Smartphones und Tablets, ist nur im eigenen Heimnetzwerk möglich. Bis zu 10 Stunden TV-Material kann von jedem beliebigen Gerät zentral in der 1&1 Cloud gespeichert und jederzeit abgerufen werden. Hierbei besteht die Option, den Speicherplatz kostenpflichtig auf bis zu 200 Stunden zu erweitern.

Mit dem Upgrade auf 1&1 HD TV Plus kannst du auf bis zu vier TV-Geräten gleichzeitig sehen. Insgesamt stehen hier über 100 Sender zur Verfügung, 88 davon in HD-Qualität. Mit 1&1 HD TV Max ist für 4,99 Euro monatlich zusätzlich EU-weit eine mobile Nutzung auf allen Geräten inklusive Smartphones oder Tablets möglich, wodurch die meisten Sender immer und überall auch auf mobilen Geräten abrufbar sind.

Zu dieser Auswahl können bis zu vier 1&1 TV-Boxen für je 4,99 Euro pro Monat gebucht werden. Zusätzlich steht bei 1&1 als Aktion der 65″ Crystal UHD Smart TV von Samsung als Ratenkauf über 24 Monate für 29,99 Euro monatlich bereit.

Ein 1&1-Anschluss per DSL ist bei einer Bandbreite von 50 Mbit/s für 39,99 Euro monatlich zu haben. Die Grundkosten entfallen in den ersten zehn Monaten. Ein Glasfaseranschluss mit dieser Bandbreite kostet 34,99 Euro, in den ersten zwei Jahren sogar nur 29,99 Euro.

