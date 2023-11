Billiger als Kabel-TV: Dieser Streaming-Dienst greift Vodafone an

Die Alternative, statt auf Kabel oder Satellit auf den Empfang von linearem Fernsehen per Internet zu setzen, ist nicht neu. Doch bisher war sie zumindest für Kabelzuschauer finanziell wenig attraktiv, weil sie doppelt zahlen mussten. Das fällt ab Sommer 2024 weg. Grund genug für den Pionier dieser Streaming-Dienste, die Kabelnetzbetreiber auf der Preisebene anzugreifen. Denn während Vodafone für seine reinen Kabel-TV-Verträge je nach Größe der Wohnanlage Preise zwischen 8 und 13 Euro monatlich verlangt, bietet Zattoo künftig TV in HD für 6,49 Euro an – und bietet dabei noch mehr TV-Sender an.

Zattoo: Streaming günstiger als Kabel-TV

Zattoo startet ab sofort das neue Abo-Modell Zattoo Smart HD. Hier bekommst du für 6,49 Euro im Monat 160 TV-Sender in HD. Zum Vergleich: Vodafone bietet gerade einmal 28 Sender in HD, sofern du noch ein weiteres Abo bestellst. Buchst du Smart HD bei Zattoo gleich für ein ganzes Jahr, kannst du bei einem Jahrespreis von 74,99 Euro noch mehr sparen. Allerdings beträgt diese rechnerische Ersparnis gerade einmal 24 Cent. Kündigst du beispielsweise im Sommer das flexible Smart HD-Angebot für einen Monat, sparst du deutlich mehr.

Geschaut wird das TV-Programm im Streaming-Fall auf allen Fernsehern mit Zattoo App. Darunter TV-Geräte von Samsung, LG, Panasonic, Hisense, Loewe und TV-Marken auf Basis von Android TV oder Google TV (wie Sony, Philips, Grundig oder TCL). Andere TV-Geräte kannst du über Streaming-Stick wie Apple TV, dem Amazon Fire TV Stick oder Google Chromecast ins Internet gebracht werden, sofern sie einen HDMI-Anschluss haben.

Das sind die Unterschiede zu anderen Tarifen

Weiterer Unterschied zu Kabel-TV von Vodafone und anderen Kabel-Anbietern: Du kannst das Live-Programm jederzeit pausieren und laufende Sendungen von vorn starten. Es gibt aber auch Nachteile. Denn während du beim Kabelanschluss zumindest das Basis-Signal auf so vielen Geräten wie du möchtest empfangen kannst, ist bei Smart HD von Zattoo nur ein Stream möglich. Gegenüber den weiteren Zattoo-Tarifen gibt es weitere Nachteile, die den jeweiligen Preis rechtfertigen. So sind keine Aufnahmen möglich und du kannst das TV-Programm nicht per App auf Handy und Tablet schauen. Diese Funktionen hast du bei einem klassischen Kabelanschluss auch nicht. Übrigens: Du kannst Zattoo 30 Tage komplett kostenlos ausprobieren.

Apropos Kabel-TV: Schaust du heute über das TV-Kabel Fernsehen und bezahlst die Kosten dafür an deinen Vermieter oder die Verwaltung, ist die Wahrscheinlichkeit klein, dass du ab 1. Juli 2024 ohne Fernsehen dastehst. Technisch ist das Abschalten des TV-Signals in deiner Wohnung nämlich schwieriger, also die Kabelanbieter es dir derzeit weismachen wollen. Wohl wissend um das Problem, hat Vodafone nun auch Kabel-TV als kostenloses Goodie in seine Internet-Tarife per Kabel aufgenommen – und die Preise erhöht.

