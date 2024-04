Neue Kabel-TV-Alternative: 86 Sender für unter 7 Euro monatlich

Möglichkeiten, lineares Fernsehen zu sehen, gibt es viele: Neben Kabelfernsehen ist hier der Satellitenempfang und Fernsehen über Antenne – also DVB-T – zu nennen. Auch IPTV oder besser Streaming ist eine Alternative, die oftmals einen deutlichen Mehrwert bietet. Nach der Telekom, Zattoo, waipu.tv und Sky wagt sich nun ein weiterer Anbieter auf das Feld: 1&1.

Zwei neue TV-Tarife von 1&1

1&1 hatte 1&1 TV bisher nur für die eigenen DSL– und Glasfaserkunden angeboten. Offenbar ist man im Produktmanagement aber zu der Erkenntnis gelangt, dass sich auf dem Markt der losgelösten IPTV-Verträge auch Kunden gewinnen lassen, die man möglicherweise auch später noch zu Internetkunden werden lassen kann. Und so startet 1&1 sein TV-Angebot mit zwei Tarifen, die jeweils ihre Berechtigung haben. Schon ab 6,99 Euro monatlich kannst du hier Fernsehen schauen.

1&1 HD TV Plus und 1&1 HD TV Max sind zwei Tarife, die sich im Wesentlichen in zwei Dingen unterscheiden. Zum einen ist eine mobile Nutzbarkeit nur im teureren Max-Tarif enthalten. Und auch die Zahl der HD-Sender ist unterschiedlich. Im Plus-Tarif seien es 52 HD-Sender heißt es von 1&1. Damit kann aber nur die Anzahl der Streams und nicht der wirklichen Sender gemeint sein, denn in der Auflistung der Sender findet sich allein der WDR mit seinen zehn Lokalzeit-Fenstern entsprechend zehn Mal. Tatsächlich bekommst du alle öffentlich-rechtlichen Sender sowie 16 private Sender, bei denen es sich allerdings um Kanäle wie münchen.tv oder bibel.tv handelt. Alle anderen Sender sind in SD-Auflösung verfügbar. Der Tarif kostet 6,99 Euro monatlich und liegt somit unterhalb der meisten Kabel-TV-Offerten – bietet aber auch kaum mehr.

Nur 10 Stunden Online-Speicher inkludiert

Die Max-Variante hat auch die üblichen privaten Sender in HD-Auflösung an Bord. Der Anbieter spricht von 78 HD-Sendern, zählt aber auch hier neben den Lokalfenstern der öffentlich-rechtlichen allein RTL fünfmal auf (bundesweit, Hessen, Nord, West, Regional). Im Unterschied zum Plus-Tarif kannst du den Max-Tarif auch auf Smartphone und Tablet nutzen. Die Kosten liegen hier bei 9,99 Euro monatlich.

Bei beiden Tarifen ist der Video-on-Demand-Dienst 1&1 Cinema inkludiert. Du hast die Wahl zwischen einem Vertrag ohne oder einem Tarif mit 24 Monaten Laufzeit. Zum Start der neuen Services bietet 1&1 bei der Variante mit Laufzeit drei Freimonate an. 1&1 HD TV Plus und 1&1 HD TV Max können über die 1&1 TV-Box (4,99 Euro monatlich) und die 1&1 TV und Filme-App abgerufen werden. Zusätzlich gibt es einige Zubuch-Optionen, wie den 1&1 Cloud-Recorder sowie mehrere Genre-TV- und International-TV-Pakete. So kosten 100 Stunden Online-Speicher 2,99 Euro monatlich. 10 Stunden Speicher sind in den Tarifen aber bereits enthalten.

