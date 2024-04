Weil das sogenannte Nebenkostenprivileg wegfällt, müssen sich im Sommer Millionen von Fernsehzuschauern die Frage stellen, wie sie in Zukunft fernsehen möchten. Der Anbieter waipu.tv hat nun ein beeindruckendes Angebot gestartet, das nur noch für kurze Zeit läuft. Statt rund 23 Euro im Monat kommst du jetzt für nur 5 Euro monatlich an 252 HD-Sender sowie das vielfältige Angebot des Sky Streaming-Dienstes WOW. Am 7. April endet das Angebot – du solltest also nicht zu lange überlegen.

Warum der TV-Markt aktuell so umkämpft ist

Auf dem Fernseh-Markt geht es aktuell rund. Der Grund ist, dass Mieter, die aktuell ganz automatisch das Kabelfernsehen nutzen, neu entscheiden, wie sie künftig fernsehen wollen. Der Grund ist der Wegfall des Nebenkostenprivilegs. Im Klartext: Das Kabelfernsehen darf nicht mehr über die Miete abgerechnet werden und kommt nicht mehr „automatisch“ aus der Kabeldose. Doch ein neuer Kabelvertrag kostet im schlechtesten Fall bis zu 18 Euro monatlich. Da gibt es deutlich günstigere Alternativen und gerade jetzt richtig gute Angebote.

waipu.tv: 5 Euro monatlich für 252 HD-Sender & WOW Streaming-Dienst

Beim Streaming-Anbieter waipu.tv gibt es gerade ein Angebot, das seinesgleichen sucht. Das ohnehin schon günstige Perfect Plus Jahrespaket bekommst du mit 50 Prozent Rabatt. Obendrauf bekommst du auch noch Zugang zum Sky-Streaming-Dienst WOW Filme & Serien. Das bedeutet, du kannst die Sky-Inhalte und 252 TV-Sender in HD für gerade einmal 5 Euro monatlich schauen. Ein echter Knaller! Waipu.tv kannst du auf allen modernen Smart-TVs, Tablets, dem Fire-TV-Stick, Google Chromecast sowie dem waipu.tv 4K Stick und dem neuen Hybrid Stick nutzen.

Dank WOW Filme & Serien bekommst du die besten Serien von HBO, WarnerTV sowie preisgekrönte Sky Originals. Ob den 7-fachen Oscar-Gewinner Oppenheimer, den Überraschungserfolg Barbie oder aktuelle Top-Serien wie The Rookie oder bald die 2. Staffel von House of the Dragon sowie die neue deutsche Sky-Original-Serie „Helgoland 513“ – bei WOW Filme & Serien ist für jeden was dabei. Der Streaming-Dienst kostet sonst 9,98 Euro monatlich – hier ist er ohne Aufpreis mit dabei.

Die Inhalte kommen hier also nicht über die Kabeldose ins Haus, sondern via Internet. Immerhin: waipu.tv nutzt zusätzlich eine eigene, historisch gewachsene Glasfaser-Infrastruktur, wodurch das TV- und Streaming-Signal störungsfreier und mit weniger Verzögerung als bei anderen TV-Streamingdiensten bei dir ankommt.

Das waipu.tv-Angebot im Überblick

252 TV-Sender in HD , darunter 68 Pay-TV-Sender

, darunter 68 Pay-TV-Sender 4 parallele Streams auf unterschiedlichen Geräten möglich

auf unterschiedlichen Geräten möglich 100 Stunden Speicherplatz für TV-Aufnahmen

für TV-Aufnahmen TV-Restart & Pause laufender Sendungen

1 Jahr WOW Filme & Serie im Wert von 180 Euro inklusive

Nur 12 Monate Laufzeit, danach 12,99 Euro & monatlich kündbar

Nur für kurze Zeit (bis 7. April 2024 buchbar): Alles zusammen nur 5 Euro monatlich

So funktioniert’s

Über eine spezielle Buchungsseite kannst du das waipu.tv Perfect Plus Jahrespaket abschließen. Ein Gutschein gewährt dir einmalig 50 Prozent Rabatt auf das Angebot für die Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Das TV-Streaming-Angebot kostet entsprechend nur 5 Euro im Monat. Nach dem zwölften Monat verlängert sich das Perfect Plus-Paket um jeweils einen weiteren Monat zum jeweils aktuellen Paketpreis (zur Zeit 12,99 Euro im Monat), sofern du nicht vor Ende des zwölften Monats kündigst.

waipu.tv und WOW-Streaming Oster-Angebot 2024

Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit ist das Paket monatlich kündbar. Zusätzlich bekommst du einen Gutschein, mit dem du zwölf Monate lang WOW Filme & Serien buchen kannst. Die Einlösung des Gutscheins muss bis 15. Mai erfolgen und funktioniert nur, wenn du kein aktives Abo aus dem Bereich Filme & Serien bei WOW hast.

So viel sparst du mit diesem Deal

Waipu.tv Perfect Plus monatlich 12,99 Euro

WOW Filme & Serien monatlich 9,98 Euro

Aktionspreis: Waipu.tv Perfect Plus Jahrespaket monatlich 5 Euro

