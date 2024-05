Wie das Magazin digitalfernsehen.de berichtet, hat die Telekom für Magenta TV eine Promo-Aktion gestartet, die sich vor allem an Kunden mit Fremdsprechen-Kenntnissen richtet. Denn bei den nun für alle freigeschalteten Pay-TV-Paketen bei Magenta TV handelt es sich um die Fremdsprachen-Sender, die du sonst monatlich extra zahlen musst. Dabei bieten diese Sender, die du in Deutschland teilweise auch per Kabelfernsehen oder über andere Streaming-Dienste empfangen kannst, verschiedene Inhalte für verschiedene Sprachen.

Fremdsprachen-Sender bei Magenta TV kostenlos

Das erste Paket richtet sich an alle, die der polnischen Sprache mächtig sind. Das Paket „Polski“ kostet üblicherweise 4,95 Euro monatlich, beinhaltet aber nur zwei Sender: TVN International und TVP Polonia. Das russische Paket mit Sender wie TeleBom, TeleDom, euronews, Kinomir und OstWest kostet sonst 9,95 Euro monatlich. Die drei Rai Sender und das italienische Euronews kosten sonst vergleichsweise günstige 2,95 Euro.

Die größte Nachfrage dürfte es für das türkische Senderpaket geben. Es kostet sonst 6,95 Euro monatlich und beinhaltet zehn Sender. Dabei handelt es sich um Euro D, Euro Star, Kanal 7, Avrupa HD, beIN iZ HD, beIN Movies Turk HD, Habertürk TV, Show Turk HD, Show Max HD, TV8 Int, ÜLKE TV HD

Alle Pakete sind, wenn du sie buchst, monatlich kündbar. Die kostenlose Freischaltung erfolgt jetzt nach Angaben von digitalfernsehen bis zum 22. Juli. Weder für die Freischaltung noch für die Deaktivierung derselben musst du aktiv werden.

Magenta TV monatlich kündbar

Die Deutsche Telekom bietet ihr TV-Angebot Magenta TV einerseits für die eigenen Internetkunden an, adressiert aber auch alle anderen Internetnutzer. In jedem Fall schaust du die TV-Programme wahlweise über Apps auf deinem Smart-TV (Achtung, LG wird nicht unterstützt), deinem Fire TV oder ähnlichen Geräten. Alternativ bietet die Telekom auch eigene Hardware an. So hat sie gerade erst die Magenta TV Box One in der 2. Generation auf den Markt gebracht. Im Sommer überträgt die Telekom zudem die Fußball–Europameisterschaft. Als einzige Plattform kann man alle Spiele zeigen und setzt auf eine Übertragung in (hochgerechnetem) UHD. Magenta TV kostet monatlich 10 Euro und ist – je nach Tarif – monatlich kündbar.

Jetzt weiterlesen Magenta TV für 0 Euro? Das ist dran an der Kabel-TV-Alternative