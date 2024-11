Ab 2025: Das ist jetzt an Edeka-Kassen möglich

Der Edeka-Verbund gehört zu den größten Lebensmittelhändlern. Mit den Marken Edeka, Netto Marken-Discount und Marktkauf und Trinkgut kommt man auf rund 11.000 Filialen in Deutschland. Schon in wenigen Wochen dürfen sich alle Kunden auf einen neuen Service freuen.

Edeka, Netto und Co werden Payback-Partner

So hat der Edeka-Verbund heute offiziell bekannt gegeben, ab 2025 neuer Partner von Payback zu werden. Ab dem 1. Januar können die über 30 Millionen Payback-Kunden also auch in den Filialen von Edeka, Netto, Marktkauf und Trinkgut Payback-Punkte sammeln. Gerüchte dazu gab es schon im Frühjahr, als Rewe und Penny angekündigt haben, die Partnerschaft mit Payback zu beenden. Man wolle stattdessen ein eigenes Bonussystem aufsetzen.

Während das Punktesammeln bei Rewe nun also am 29. Dezember endet, können Payback-Nutzer ab dem kommenden Jahr ihre Karte bei Edeka, Netto und Co. scannen. Die eigenen Treueprogramme in der Edeka- und Netto-App bleiben dabei bestehen. Kunden können sogar ihre Payback-Karte in den beiden Apps hinterlegen und somit beim Scannen der App automatisch zusätzliche Payback-Punkte für jeden Einkauf erhalten.

Die neue Payback-Karte von Edeka

Was passiert mit der DeutschlandCard?

Die Zusammenarbeit mit DeutschlandCard hat der Edeka-Verbund bereits abgekündigt. Noch bis zum 28. Februar 2025 kannst du die Karte in den Märkten verwenden und auch deinen Einkauf mit Bonuspunkten bezahlen. Ab März wird die DeutschlandCard nicht mehr akzeptiert.

Die gesammelten Punkte verfallen jedoch nicht und können bei den verbleibenden Händlern wie beispielsweise den Esso-Tankstellen oder im Onlineshop von MediaMarkt eingelöst werden.

Was bietet Payback bei Edeka?

Mit Payback sammelt man bei jedem Einkauf Punkte. Bei Edeka und den meisten anderen Händlern gibt es einen Punkt pro 2 Euro Einkaufswert. Ein Punkt entspricht einem Cent und sobald man ein paar Punkte zusammen hat, kann man damit bei den teilnehmenden Händlern einkaufen gehen oder Sachprämien bestellen. Somit bekommst du mit Payback auf jeden Einkauf einen Rabatt von 0,5 Prozent. Zumindest regulär. Denn regelmäßig gibt es Aktionen, bei denen du beispielsweise 20-fach-Punkte auf einen Einkauf bekommst. Edeka hat bereits angekündigt, direkt zum Start mit einer großen Launch-Kampagne auf die neue Payback-Partnerschaft aufmerksam zu machen.

