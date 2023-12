Kostenlose Kreditkarte für alle: Große Direktbank startet Offensive

Der Name bunq ist dir vielleicht schon einmal zu Gesicht gekommen, als du dich über das Thema Tagesgeld informiert hast. Denn das niederländische Fintech mit europäischer Banklizenz bietet aktuell auf Ersparnisse 3,85 Prozent Zinsen pro Jahr bei einer wöchentlichen Zinsgutschrift. Jetzt nimmt bunq ein ganz neues Produkt in sein Angebot auf: eine kostenlose virtuelle Prepaid-Kreditkarte von Mastercard.

Kostenlose Kreditkarte von bunq verfügbar

Du kannst die Gratis-Kreditkarte beispielsweise auf dem Smartphone oder auch auf vielen Smartwatches hinterlegen, und damit kontaktlos bezahlen. Denn die virtuelle Kreditkarte von bunq ist kompatibel mit Google Pay, Apple Pay und Fitbit Pay. Wenn du deine Prepaid-Kreditkarte mit Guthaben auflädst, kannst du sie wie eine reguläre Kreditkarte verwenden. Optional ist es gegen eine Zahlung von 9,99 Euro pro Jahr auch möglich, eine physische Kreditkarte zu erhalten.

Die kostenlose Prepaid-Kreditkarte bietet bunq sowohl Privatkunden als auch Geschäftskunden an. Eine Kreditwürdigkeitsprüfung (Schufa) findet nicht statt, da es sich um ein Prepaid-Angebot handelt, bei dem du die Höhe des verfügbaren Guthabens selbst bestimmst. Praktisch: Bestellst du jetzt deine kostenlose Prepaid-Kreditkarte bei bunq, wird automatisch auch ein kostenloses Sparkonto (Easy Savings) eröffnet. Darauf kannst du dir dann die oben angesprochenen Guthabenzinsen in Höhe von 3,85 Prozent pro Jahr sichern. Guthaben auf der Kreditkarte selbst wird aber nicht verzinst.

Geldabhebungen an Geldautomaten sind ebenfalls möglich

Nutzen kannst du die kostenlose Prepaid-Kreditkarte auch, um Geld an Geldautomaten abzuheben. An vielen Geldautomaten auch ohne physische Karte, sofern sie Google Pay oder Apple Pay unterstützen. Pro Abhebung musst du aber mit Kosten in Höhe von 2,99 Euro rechnen.

Du interessierst dich für eine kostenlose Kreditkarte, aber das Angebot von bunq entspricht nicht ganz deinen Vorstellungen? Kein Problem! Wir haben noch weitere Gratis-Kreditkarten für dich und zeigen dir, zu welchen Konditionen du sie nutzen kannst.

