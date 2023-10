Tagesgeld: Neues Top-Angebot mit wöchentlicher Zinsgutschrift

Eine der größten Neo-Banken Europas, bunq, erhöht für Neukunden ein weiteres Mal die Tagesgeld-Zinsen. Unter anderem auf dem kostenlosen Easy-Savings-Sparkonto gilt ab sofort vier Monate lang bis zu einer Anlagesumme in Höhe von 100.000 Euro ein Zinssatz in Höhe von 3,85 Prozent pro Jahr – bei wöchentlicher (!) Zinsgutschrift. Ab dem fünften Monat sinkt die Verzinsung nach aktuellem Stand der Dinge auf 1,56 Prozent pro Jahr.

bunq lockt deutsche Sparer

Bis zu einer Summe von 100.000 Euro ist dein Geld bei bunq durch die gesetzliche niederländische Einlagensicherung abgesichert. Heißt: Sollte die Online-Bank wider Erwarten in eine Insolvenz rutschen, zahlt dir der niederländische Staat bis zu einer Summe von 100.000 Euro dein Geld zurück. „Deutschland zählt zu bunqs Schlüsselmärkten. Mit der Erhöhung soll deutschen Nutzern die bestmögliche Sparquote geboten werden“, erklärte eine Sprecherin des Unternehmens gegenüber inside digital.

Im aktuellen Tagesgeld-Vergleich von inside digital belegt bunq mit den neuen Konditionen immerhin den siebten Platz. Insbesondere die wöchentliche Zinsgutschrift ist auf dem deutschen Markt für Tagesgeldkonten einmalig. Das Hinterlegen eines Freistellungsauftrags ist bei bunq allerdings nicht möglich. Solltest du deinen Steuerfreibetrag von 1.000 Euro im Jahr überschreiten, musst du deine Zinsen im Rahmen deiner Steuererklärung also manuell (nach)versteuern. Besonders, wenn du schon Freistellungsaufträge bei anderen Banken eingereicht hast, solltest du hier aufmerksam sein.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell besten Tagesgeld-Angeboten, die du in Deutschland per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzen kannst. In der Spitze sind aktuell bis zu 4,02 Prozent Zinsen pro Jahr möglich.

Festgeld: Höhere Zinsen, weniger Flexibilität

Alternativ zu einem Tagesgeldkonto kannst du dich auch für ein Festgeldkonto entscheiden. Dann kannst du in aller Regel aber nicht über das bei der jeweiligen Bank angelegte Geld verfügen. Es sei denn, du entscheidest dich zum Beispiel für das Festgeld der spanischen Openbank, die Teil der großen Santander Group ist. Die Openbank ermöglicht dir, dein Festgeldkonto bei Bedarf vorzeitig zu kündigen. Zum Beispiel, um wieder liquide zu sein oder eine größere Investition tätigen zu können. Einzige Einschränkung: Du erhältst bei einer vorzeitigen Kündigung deines Festgeldkontos eine deutlich niedrigere Verzinsung deines angelegten Geldbetrags.

