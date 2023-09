Tagesgeld: Neuer Spitzenreiter zahlt 4,02 Prozent Zinsen

Das Neukundenangebot richtet sich an alle, die in den vergangenen zwei Jahren kein Konto bei der Suresse Direkt Bank genutzt haben. Sie können jetzt ein kostenloses Tagesgeldkonto eröffnen und erhalten dafür sechs Monate lang 4,02 Prozent Zinsen. Ab dem siebten Monat geht es mit dem regulären Zins in Höhe von aktuell 2,80 Prozent pro Jahr weiter. Die maximal verzinsbare Anlagesumme beträgt 1 Million Euro, die Zinsgutschriften erfolgen kundenfreundlich zum Ende eines jeden Monats. Mit diesem Angebot nimmt die Suresse Direkt Bank im großen Tagesgeld-Vergleich von inside digital den aktuellen Spitzenplatz ein.

Bank11 streicht Aktionszins für Neukunden

Weniger erfreuliche Nachrichten gibt es aber auch. Die Bank11 hat ihren Tagesgeld-Aktionszins, der bisher den ersten Platz im Vergleich einnahm, wieder eingestellt. Bisher war es Neukunden bei der Bank aus Neuss möglich, 4,01 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld zu kassieren. Jetzt sind es aber nur noch 1 Prozent Zinsen pro Jahr und damit alles andere als attraktive Konditionen. Im Gegenzug gibt es bei der Bank11 jetzt aber bis zu 4,01 Prozent Zinsen pro Jahr auf Festgeld-Anlagen.

Die besten Tagesgeld-Angebote mit deutscher Einlagensicherung bieten aktuell die Bank of Scotland (4 Prozent bis 29. Dezember 2023, anschließend 2,50 Prozent p. a.), die IKB (4 Prozent für 3 Monate, anschließend 2 Prozent) und die C24 Bank (4 Prozent bis Ende des Jahres, anschließend 1,75 Prozent p. a.). Jüngst hatte auch die schwedische TF Bank ihre Tagesgeld-Konditionen auf 4 Prozent pro Jahr angepasst.

Eine Übersicht zu den aktuell gewinnbringendsten Tagesgeldkonten kannst du der nachfolgenden Tabelle entnehmen. Sie zeigt dir die 30 attraktivsten Angebote, bei denen mindestens die europäische Einlagensicherung zum Tragen kommt. Zudem haben wir uns bei der Zusammenstellung auf Tagesgeldkonten beschränkt, die per Direktanlage bei der jeweiligen Bank nutzbar sind.

Festgeld: Bis zu 4,20 Prozent bei nur einem Jahr Laufzeit

Lohnen kann es sich aber auch, zumindest einen Teil der eigenen Ersparnisse auf einem Festgeldkonto zu parken. Dann legst du dein Geld zwar verbindlich für einen von dir gewählten Zeitraum an, kassierst dafür aber auch über die gesamte Laufzeit einen fest vereinbarten Zinssatz. Bei einem Jahr Laufzeit zum Beispiel bis zu 4,20 Prozent pro Jahr bei der J&T Direktbank. Bei Angeboten, die dir eine Rendite von 5 Prozent pro Jahr und mehr versprechen, solltest du allerdings Vorsicht walten lassen.

