Tagesgeld-Kracher: Nächste Bank zahlt 4 Prozent Zinsen

Mit großer Spannung wird in dieser Woche nach Frankfurt am Main geblickt. Denn am Donnerstag kommt der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) zusammen, um unter anderem über die weitere Entwicklung der Leitzinsen zu entscheiden. Sollten sich die Finanzwächter dazu entscheiden, ein weiteres Mal eine Erhöhung vorzunehmen, dürfte das bei vielen Tagesgeld– und Festgeldkonten weitere Zinserhöhungen zur Folge haben. Doch auch jetzt darf man sich schon über ein neues, attraktives Tagesgeld-Angebot freuen: von der Bank of Scotland.

Bank of Scotland: 4 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld

Denn bei der Onlinebank aus Berlin hat man sich dazu entschlossen, vom 2. Oktober bis zum 29. Dezember 2023 einen Bonuszins in Höhe von 1,50 Prozent auf das gesamte Tagesgeld-Guthaben zu zahlen, das normalerweise nur mit 2,5 Prozent p.a. verzinst wird. Allerdings gibt es den Bonus der Bank of Scotland nur, wenn Neu- und Bestandskunden bis zum 25. September 2023 mindestens 1.000 Euro neu auf ihr Tagesgeldkonto einzahlen. Dann winkt für knapp drei Monate bis zum Jahresende eine Gesamtverzinsung in Höhe von 4,0 Prozent. Ein echtes Top-Angebot, das bis zu einer Anlagesumme in Höhe von 500.000 Euro gültig ist. Einen minimal höheren Tagesgeld-Zins zahlt aktuell nur die Bank11.

Bei welchen Banken du dir aktuell die höchsten Tagesgeldzinsen sichern kannst, verrät dir die nachfolgende Tabelle. Wir haben für dich die 30 attraktivsten Angebote zusammengetragen, die du per Direktanlage und unter Berücksichtigung der europäischen Einlagensicherung nutzen kannst.

Festgeld als Anlage-Alternative

Kannst du für einen längeren Zeitraum auf dein Erspartes verzichten, kannst du dich auch für ein Festgeldkonto entscheiden. Dann winken für den von dir gewählten Zeitraum durchgehend hohe Zinsgutschriften. Bei 12 oder 24 Monaten Laufzeit sind aktuell in der Spitze 4,15 Prozent Zinsen p.a. möglich.

