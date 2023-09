Festgeld-Hammer: 4,15 Prozent Zinsen p.a. mit einem Jahr Garantie

Erst vor zwei Wochen berichteten wir über einen Festgeld-Kracher der Varengold Bank. Das Angebot hier: 4,15 Prozent Zinsen p.a. für dein Erspartes als Festgeld-Anlage. Allerdings musst du dich hier gleich für zwei Jahre verpflichten, der Bank dein Geld zu leihen. Du bekommst es also erst im Spätsommer 2025 zurück – ein langer, oft unberechenbarer Zeitraum. Deutlich besser ist da nun ein identisches Angebot einer anderen Bank, bei der du dein Geld nur für ein Jahr anlegen musst.

4,15 Prozent Zinsen für ein Jahr garantiert

Die Isbank bietet ab sofort das Isweb Festgeldkonto an. Dieses wird ab 2.500 Euro Anlagesumme eröffnet. Bis zu 250.000 Euro könntest du ohne weitere Rücksprache mit der Bank anlegen und dir verzinsen lassen. Ratsam ist das aber nur bedingt, da die Sicherungsgrenze der Entschädigungseinrichtung der deutschen Banken bei 100.000 Euro liegt. Allerdings ist die Isbank auch dem Einlagensicherungsfonds innerhalb des Bundesverbandes deutscher Banken angeschlossen. Er sichert Einleger auch über die gesetzliche Einlagensicherung hinaus ab. Privatpersonen bis zu einem Betrag von derzeit maximal fünf Millionen Euro und gesicherte Unternehmen bis maximal 50 Millionen Euro. Eine Streuung deiner Ersparnisse auf mehrere Banken kann trotzdem nicht schaden.

Die erwirtschafteten Zinsen bekommst du am Ende der Laufzeit ausgezahlt. Achtung: Die Bank bietet dir an, bei der erstmaligen Anlage des Kontos auszuwählen, ob eine automatische Prolongation des Festgeldes bei Fälligkeit erfolgen soll. Das heißt, das Geld wird – wenn du es nicht anders angibst – erneut für ein Jahr angelegt, statt es dir auszuzahlen. Im Falle einer automatischen Verlängerung der Laufzeit eines Festgeldes sind für die Verzinsung während der neuen Laufzeit die Zinskonditionen der Bank am Prolongationstag gültig. Das solltest du vermeiden, da die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen in einem Jahr niedriger sind, groß ist. Weißt du jetzt schon, dass du das Geld zwei Jahre anlegen kannst und willst, solltest du das auch tun. Die Isbank bietet dir die 4,15 Prozent Zinsen p.a. auch bei zwei Jahren Laufzeit an.

Festgeld mit einem Jahr Laufzeit

Festgeld mit zwei Jahren Laufzeit

Tagesgeld-Angebote prüfen

Wer sein Geld nicht über einen längeren Zeitraum anlegen möchte, sollte prüfen, ob sich ein Tagesgeldkonto lohnt. Hier kannst du nämlich jederzeit über dein Erspartes verfügen und derzeit ebenfalls hohe Zinsen abstauben. In der Spitze ist eine Rendite von bis zu 3,70 Prozent drin. Allerdings sind hohe Verzinsungen oft auf einen vergleichsweise kurzen Zeitraum beschränkt. Zum Beispiel auch bei der C24 Bank, die ab Anfang September bis Ende des Jahres 4 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld zahlt.

Jetzt weiterlesen Sparer jubeln: Direktbank hebt Tagesgeld-Zinsen auf Top-Niveau