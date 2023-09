Tagesgeld: Nächste Direktbank zahlt jetzt 4 Prozent Zinsen

Frohe Kunde für alle Sparer. Eine Verzinsung in Höhe von 4 Prozent setzt sich bei immer mehr Tagesgeldkonten durch. Jetzt hat auch die schwedische TF Bank angekündigt, allen Neukunden auf ihrem kostenlosen Tagesgeldkonto eine Verzinsung in dieser Höhe zu ermöglichen. Zuletzt hatten unter anderem die Renault Bank direkt und die Bank of Scotland ähnliche Angebote gestartet. Bei der Bank 11 winken sogar 4,01 Prozent Zinsen.

TF Bank: Tagesgeld mit monatlicher Zinsgutschrift

Das neue Angebot, das den bisherigen Aktionszins in Höhe von 3,60 Prozent ersetzt, ist bis zu einem Betrag in Höhe von 100.000 Euro gültig. Und zwar für die ersten sechs Monate ab Kontoeröffnung. Danach wird der Basiszins fällig und der liegt bei nur 1,30 Prozent pro Jahr. Die Zinsgutschrift erfolgt bei der TF Bank monatlich, wodurch du bereits ab dem zweiten Monat von einem Zinseszinseffekt profitierst. Für finanzielle Sicherheit bis zu einem Betrag von 1.050.000 Schwedischen Kronen sorgt die schwedische staatliche Einlagensicherung (Bonität AAA).

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir die besten Tagesgeld-Angebote in einer Übersicht, die du aus Deutschland nutzen kannst. In unserem großen Vergleich berücksichtigen wir ausschließlich Angebote, die du per Direktanlage auf einer deutschsprachigen Webseite und mindestens unter Einhaltung der gesetzlichen europäischen Einlagensicherung nutzen kannst.

Festgeld als Alternative

Wenn du dir für einen langfristigen Zeitraum eine attraktive Rendite sichern möchtest, solltest du über ein Festgeld-Konto nachdenken. Dort kannst du dein Geld für bis zu zehn Jahre parken und aktuell eine garantierte Verzinsung in Höhe von bis zu 4,25 Prozent pro Jahr einplanen. Angebote, bei denen dir Zinsen in Höhe von 5 Prozent und mehr angeboten werden, solltest du aber mit Vorsicht genießen.

