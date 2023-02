Hohe Festgeld-Zinsen: Diesen Fehler musst du vermeiden

Die Zinsen steigen und steigen. Nach der von der Europäischen Zentralbank eingeleiteten Zinswende gibt es künftig nicht nur auf einem ersten Girokonto eine attraktive Verzinsung von 2,0 Prozent p.a., auch bei Tagesgeld-Angeboten geht die Zinsrallye munter weiter. In der Spitze werden inzwischen 2,3 Prozent p.a. an Sparer ausgezahlt, Verzinsungen rund um die 2-Prozent-Hürde sind inzwischen die Regel. Wer noch höhere Zinsen kassieren möchte, sollte sich die aktuellen Festgeld-Angebote genauer ansehen.

Festgeld: Nicht zu lange binden

Im Gegensatz zu Tagesgeld-Angeboten sind Festgeld-Deals an eine gewisse Laufzeit gebunden. Während dieser fest vereinbarten Zeit sind deine Ersparnisse für dich nicht nutzbar. Dafür erhältst du aber oft eine höhere Verzinsung als bei Tagesgeld-Angeboten. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass du dich auf keinen Fall zu lange an ein Festgeldkonto binden solltest. Eine Laufzeit von mehr als ein bis zwei Jahren ist derzeit nicht empfehlenswert. Selbst wenn viele Banken Laufzeiten von bis zu zehn Jahren anbieten, solltest du eher kurz- bis mittelfristig denken.

Denn die Europäische Zentralbank (EZB) hat bereits angekündigt, die Leitzinsen schon Mitte März ein weiteres Mal spürbar anheben zu wollen. Du solltest dir deswegen die Möglichkeit offenhalten, bei weiteren Zinserhöhungen auf ein noch attraktiveres Festgeld-Angebot umsatteln zu können. Hilfreich kann in diesem Zusammenhang sein, jetzt nur einen Teil deiner verfügbaren Ersparnisse auf einem Festgeld-Konto zu parken und abzuwarten. In sechs bis zehn Wochen bietet sich dann die Möglichkeit, welche alternativen Angebote dann verfügbar sind. Auf einem zweiten Festgeld-Konto lässt sich dann gegebenenfalls ein noch höherer Zinssatz abstauben.

Bank-Experten raten auch immer häufiger dazu, eine Art Staffelung bei der Festgeld-Anlage zu nutzen. Die kann so aussehen, dass du alle drei bis sechs Monate einen Teilbetrag deiner Ersparnisse auf einem neuen Konto hinterlegst. Zum Ende deiner vereinbarten Laufzeit prüfst du die Zinsen deiner Bank und wechselst einfach zum nächsten (besseren) Angebot, sollten sich bei einem anderen Geldinstitut bessere Konditionen ergeben. Ein Kontowechsel ist im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung in aller Regel in wenigen Minuten erledigt.

Die aktuell besten Festgeld-Angebote mit den höchsten Zinsen

Wenn du dich für ein Jahr an ein Festgeld-Angebot binden möchtest, können wir dir aktuell die folgenden Angebote empfehlen:

Bei zwei Jahren Laufzeit liegen die Festgeld-Zinsen aufgrund der geringeren Flexibilität noch ein wenig höher. Hier sind die folgenden Angebote empfehlenswert:

