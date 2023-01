Tagesgeld: Jetzt zahlt auch die Allianz hohe Zinsen

Bis zu 2,20 Prozent p.a. sind aktuell möglich, wenn man sich als Neukunden für ein Tagesgeld-Konto bei einer klassischen Bank entscheidet. Immer häufiger steigen nach Neo-Brokern aber auch Versicherungen in das Wettrennen um Kunden ein und bieten passende Angebote an. Zum Beispiel Cosmos Direkt (0,9 Prozent p.a.), Wüstenrot (1,50 Prozent p.a. für 4 Monate) oder Alte Leipziger (1,50 Prozent p.a. für sechs Monate). Jetzt bringt sich auch die Allianz mit einer attraktiven Tagesgeld-Alternative in Stellung.

Allianz ParkDepot: Die gut verzinste Tagesgeld-Alternative

Über das sogenannte ParkDepot der Allianz ist es möglich, für zunächst drei Monate ab Kontoeröffnung einen Zinssatz in Höhe von 2,00 Prozent p.a. in Anspruch zu nehmen. Wie es ab dem vierten Monat weitergeht, wird anhand der dann geltenden Zinskonditionen für die nächsten drei Monate verbindlich festgelegt. Und so setzt sich das Prozedere alle drei Monate fort. Maßgeblich ist die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Hebt sie den Leitzins weiter an, könnte auch die Verzinsung im ParkDepot der Allianz steigen. Fällt der Leitzins der EZB hingegen, könnte es auch mit der Verzinsung bei der Allianz bergab gehen. Die Zinsgutschrift erfolgt bei der Allianz einmal pro Quartal.

Wer sich für ein ParkDepot bei der Allianz entscheidet, kann bis zu 100.000 Euro anlegen und mit 2,00 Prozent p.a. verzinsen lassen. Der maximal mögliche Anlagebetrag fällt damit doppelt so hoch aus als beispielsweise bei TradeRepublic, wo ebenfalls ein Zinssatz von 2.00 Prozent p.a. gilt. Dort kannst du aber nur bis zu 50.000 Euro auf deinem Verrechnungskonto verzinsen lassen. Dafür verlangt TradeRepublic keinen hohen Mindestanlagebetrag. Der liegt bei der Allianz bei 3.000 Euro.

Die besten Tagesgeld-Angebote im Vergleich

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir, bei welchen Banken und Versicherungen du aktuell die höchsten Zinsen auf Tagesgeldkonten und vergleichbare Alternativen bekommst. Noch nicht gelistet ist das neueste Top-Angebot von Scalable Capital, das mit einer Verzinsung von 2,3 Prozent p.a. erst ab dem 1. Februar für Neu- und Bestandskunden gültig ist. Ab Februar werden wir aber auch dieses Angebot in unserem umfangreichen Tagesgeld-Vergleich listen.

EZB vor weiterer Leitzinserhöhung

In den kommenden Wochen ist mit weiteren attraktiven Tagesgeld-Angeboten zu rechnen. Denn bereits am 2. Februar wird der Rat der EZB zusammentreten, um über eine Erhöhung des Leitzins (aktuell 2,50 Prozent) zu beraten. Eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte gilt als sicher, sogar 0,50 Prozentpunkte sind alles andere als unwahrscheinlich. Denn die EZB will mit mindestens zwei weiteren Zinsschritten die weiterhin hohe Inflation im Euro-Raum konsequent bekämpfen. Entsprechend dürften sich auch die Festgeld-Konditionen weiter verbessern.

