Tagesgeld-Kracher: Neuer Spitzenreiter zahlt 2,3 Prozent Zinsen

Die Überraschung war groß, als Anfang Januar der Neo Broker Trade Republic ankündigte, Einlagen bis zu einer Summe von 50.000 Euro mit einem vergleichsweise hohen Tagesgeld-Zins von 2,00 Prozent p.a. zu vergüten. Jetzt zieht der erste namhafte Wettbewerber nach. Scalable Capital aus München zahlt ab dem 1. Februar 2023 bis zu einer Summe von 100.000 Euro satte 2,3 Prozent Zinsen p.a. aufs Tagesgeld – mit einem kleinen, aber ziemlich entscheidenden Unterschied zu anderen Tagesgeld-Angeboten.

Neuer Tagesgeld-Spitzenreiter: Scalable Capital – aber Vorsicht!

Denn während etwa Trade Republic seinen Tagesgeld-Zins an keine nennenswerten Bedingungen knüpft, ist das bei Scalable Capital etwas anders. Dort musst du dich nämlich für den sogenannten „Scalable Prime+ Broker“ entscheiden. Dabei handelt es sich um einen Depotzugang, der dir unter anderem Aktien- und ETF-Trades zum Flatrate-Preis gestattet. Kostenpunkt: 4,99 Euro pro Monat.

Wer also viel mit dem Handel von Wertpapieren und Fonds beschäftigt ist, findet in dem neuen Angebot von Scalable Capital ein attraktives Angebot, bei dem nicht investiertes Geld gut verzinst wird. Aber auch für alle anderen Kunden ist das Angebot potenziell interessant. Denn schon wenn mindestens 2.601 Euro auf dem Verrechnungskonto von Scalable Capital liegen, bekommst du den kostenpflichtigen Zugang zum Depot „Prime+ Broker“ bei einem Zinssatz von 2,3 Prozent rein rechnerisch kostenlos.

Guthaben bis zu 750.000 Euro geschützt

Weitere Eckpunkte des neuen Tagesgeld-Angebots von Scalable Capital: Die Zinsen werden tagesgenau berechnet und quartalsweise auf das Verrechnungskonto ausgezahlt. Zum ersten Mal also Anfang April. Der Neo Broker gibt zudem an, dass Guthaben bis zu einer Summe von 100.000 Euro durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken und darüber hinaus durch den Einlagensicherungsfonds der privaten Banken vor einer möglichen Pleite der Partnerbank (Baader Bank aus München) geschützt ist.

Die anfallende Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge führt Scalable Capital automatisch an das Finanzamt ab. Du kannst aber einen Freistellungsauftrag einrichten und so als Einzelperson bis zu 1.000 Euro steuerfrei nutzen. Eine Quellensteuer fällt nicht an.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu allen Tagesgeld-Angeboten, die schon jetzt für dich nutzbar sind. Und zwar als Direktanlage bei der jeweiligen Bank, ohne zwischengeschaltete Dienstleister.

Auch Bestandskunden erhalten Zinsen ab dem 1. Februar

Übrigens erhalten ab dem 1. Februar auch alle Bestandskunden von Scalable Capital die 2,3 Prozent Zinsen p.a., die bisher das Angebot „Prime Broker flex“ nutzen. Der Zinssatz ist variabel und kann sich folglich wie bei jedem Tagesgeld-Angebot jederzeit ändern. Die Zinsen können in Zukunft also weiter steigen oder auch wieder fallen, sollte die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins (aktuell 2,50 Prozent) anpassen. Derzeit ist aber eher davon auszugehen, dass der Leitzins im Kampf gegen die weiterhin hohe Inflation im Euro-Raum weiter steigt.

