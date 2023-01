Neuer Tagesgeld-Kracher: Opel Bank erhöht die Zinsen kräftig

Bei der Opel Bank dreht man kräftig an der Zinsschraube fürs Tagesgeld. Statt 1,50 Prozent p.a. sind jetzt 2,10 Prozent p.a. drin. Zwar nur für die ersten drei Monate nach Kontoeröffnung, aber auch danach geht es für Bestandskunden mit höheren Zinsen weiter als bisher gewohnt. Denn statt 0,50 Prozent winken ab sofort 0,75 Prozent p.a. für bestehende Tagesgeld-Kunden. Mit den neuen Konditionen schießt die Opel Bank im großen Tagesgeld-Vergleich von inside digital vom 20. auf den dritten Platz nach vorn.

Opel Bank zahlt jetzt höhere Zinsen auf Tagesgeld – bis zu 1 Million Euro Anlagehöchstbetrag

Eine Mindestanlage erwartet das Geldinstitut nicht. Du kannst also ab dem ersten Euro Zinsen sammeln. Der Anlagehöchstbetrag liegt bei 1 Million Euro. Bis zu einem Betrag von 100.000 Euro sind deine Ersparnisse vor einer möglichen Bankenpleite über die französische Einlagensicherung geschützt. Besonders attraktiv: Die Zinsgutschrift auf deinem Tagesgeldkonto von der Opel Bank erfolgt monatlich. Dadurch profitierst du schon ab dem zweiten Monat von einem Zinseszinseffekt. Heißt: Du kassierst auf die dir schon gutgeschriebenen Zinserträge weitere Zinsen, sofern du die Erträge nicht anderweitig nutzt.

Möchtest du dein Erspartes länger als drei Monate anlegen, empfiehlt es sich weiterhin, auch das Angebot des Neo Brokers Trade Republic im Blick zu behalten. Denn dort bekommst du nicht nur für einen kurzen Zeitraum einen hohen Tagesgeld-Aktionszins gutgeschrieben. Vielmehr liegt der von Trade Republic gewährte Zinssatz bei unbefristet 2,00 Prozent p.a. – ist allerdings auf eine vergleichsweise niedrige Anlagesumme von bis zu 50.000 Euro begrenzt. Aber auch das kann sich für viele Sparer lohnen. Zumal auch bei Trade Republic eine monatliche Zinsgutschrift erfolgt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir eine Übersicht zu den aktuell 20 besten Tagesgeld-Konten die deutsche Kunden per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzen können. Die Übersicht zum Tagesgeld-Vergleich wird von uns laufend aktualisiert, damit du stets einen genauen Überblick zu den besten Konditionen bekommst.

EZB-Präsidentin kündigt weitere Zinserhöhngen an

Klar scheint unterdessen zu sein, dass der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB), an dem sich viele Banken für ihre Tagesgeld-Angebote orientieren, auch in den kommenden Monaten weiter steigen wird. EZB-Präsidentin Christine Lagarde bezeichnete weitere Zinserhöhungen jüngst als unabdingbar. Aktuell lägen die Inflationsraten über dem 2-Prozent-Ziel der EZB. Dies dürfe sich in der Wirtschaft nicht festsetzen. „Wir müssen die Inflation senken – und wir werden dieses Ziel erreichen“, so Lagarde.

Das nächste Mal tritt der Rat der EZB am 2. Februar zusammen. Im folgenden Monat ist die nächste Sitzung für den 16. März terminiert. Aktuell liegt der Leitzins der EZB bei 2,5 Prozent. Es wird erwartet, dass er im Februar und März um mindestens 0,25 Prozentpunkte, eher sogar 0,50 Prozentpunkte zulegt. Spätestens ab Mitte März darf man deshalb erste Tagesgeld-Angebote erwarten, die sich zwischen 2,75 und 3,00 Prozent p.a. bewegen werden.

Entsprechend werden sich natürlich auch die Festgeld-Konditionen verbessern, bei denen die Zinssätze noch etwas oberhalb der Tagesgeld-Konditionen bewegen.

