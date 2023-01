Tagesgeld: Die nächste Bank zahlt mehr als 2 Prozent Zinsen

Mehr Zinsen aufs Tagesgeld. Genau das gilt ab sofort bei der FCM Bank. Neukunden erhalten ab sofort satte 0,3 Prozentpunkte mehr, weil der Zinssatz von 1,81 auf 2,11 Prozent p.a. steigt. Und das ohne zeitliche Befristung. Damit springt die Bank aus Malta in unserem großen Tagesgeld-Vergleich auf den zweiten Platz hinter dem weiterhin unangefochtenen Spitzenreiter Suresse Direkt Bank, wo sogar ein Zinssatz in Höhe von 2,20 Prozent p.a. gilt.

FCM Bank zahlt jetzt 2,11 Prozent p.a.

Das Tagesgeld-Konto der FCM Bank ist grundsätzlich kostenlos und über die maltesische Einlagensicherung bis zu einem Betrag von 100.000 Euro vor einer etwaigen Bankpleite geschützt. Theoretisch kannst du natürlich auch mehr Geld anlegen, das lohnt sich aber nicht. Denn bei der FCM Bank werden nur Einlagen bis zu einem Betrag von 100.000 Euro mit 2,11 Prozent p.a. verzinst. Die Auszahlung der von der FCM Bank gewährten Zinsen erfolgt einmal pro Quartal.

Eine kleine Besonderheit: Bei der FCM Bank ist es nicht möglich einen Freistellungsauftrag anzulegen, weil die Bank keine Steuern an den maltesischen oder deutschen Staat abführt. Eine Quellensteuer fällt auf Malta grundsätzlich nicht an. Vielmehr werden dir die pro Quartal aufgelaufenen Zinsen in voller Höhe ausgezahlt. Du musst deine Zinserträge dann aber im Rahmen deiner jährlichen Steuererklärung nachträglich versteuern. Kein großer Akt, aber doch unter Umständen etwas mehr Arbeit.

Tipp: Wenn du lieber bei einer deutschen Bank dein Tagesgeld anlegen möchtest, empfehlen wir dir das Angebot von Trade Republic. Dort erhältst du zwar derzeit „nur“ eine Verzinsung in Höhe von 2,0 Prozent p.a. und kannst auch nur von einer Verzinsung von bis zu 50.000 Euro profitieren, kassierst deine Zinsgutschriften aber sogar monatlich.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell 20 attraktivsten Tagesgeld-Angeboten, die in Deutschland nutzbar sind. Wir aktualisieren diese Tabelle fortlaufend, damit du stets die besten Angebote sehen kannst. Wichtig dabei: Wir listen ausschließlich Angebote, die per Direktanlage bei der jeweiligen Bank nutzbar sind.

EZB plant zwei weitere Zinserhöhungen

Dass die Zinsen auf Tagesgeld in den kommenden Wochen auch bei anderen Banken weiter steigen, gilt übrigens als sicher. Spätestens wenn am 2. Februar der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommt und eine Erhöhung des Leitzinses beschließt, werden die Zinsen wohl vielerorts weiter zulegen. Aktuell liegt der Leitzins bei 2,5 Prozent. Am vergangenen Wochenende machten Berichte die Runde, wonach die EZB nicht nur für Anfang Februar, sondern auch für Mitte März eine Erhöhung des Leitzinses um jeweils 0,5 Prozentpunkte durchrechnet.

Damit könnte der Leitzins folglich auf bis zu 3,5 Prozent zulegen. Ziel ist es, auf diese Weise die weiter hohe Inflation im Euro-Raum zu bekämpfen. Für Sparer sind das richtig gute Nachrichten. Denn nicht nur auf Tagesgeld, sondern auch auf Festgeld-Angebote dürften die Zinsen damit weiter steigen. In anderen Bereichen legen aber auch die Kosten im Gegenzug wohl weiter zu. Unter anderen Bauzinsen dürften weiter steigen und den Traum vom Eigenheim für viele Kunden schwieriger umsetzbar machen.

