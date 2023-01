Neuer Tagesgeld-Hammer: Trade Republic lässt es krachen

Überraschend ruhig ist es in den vergangenen Tagen auf dem Markt der großen Geldinstitute mit Blick auf neue Tagesgeld-Angebote geblieben. Und das, obwohl die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins kurz vor Weihnachten auf 2,5 Prozent angehoben hatte. Ein Unternehmen hat jetzt aber einen neuen Zinskracher vorgestellt: Trade Republic. Der Neo Broker erlaubt ab sofort nicht nur, Wertpapiere wie Aktien und ETFs zu handeln, sondern bietet auch eine vergleichsweise hohe Verzinsung nicht in Geldanlagen investierte Beträge. Einen Zinssatz von stattlichen 2,0 Prozent p.a. kannst du dir sichern, wenn du jetzt ein kostenloses Konto bei Trade Republic eröffnest.

Trade Republic: 2,0 Prozent Zinsen p.a. bis 50.000 Euro

Im Vergleich mit vielen anderen Tagesgeld-Angeboten zeichnet sich das kostenlose Verrechnungskonto bei Trade Republic durch gleich mehrere Vorteile aus. Zum einen gilt die Verzinsung in Höhe von 2,0 Prozent p.a. uneingeschränkt ab dem ersten Euro und bis zu einem Betrag in Höhe von 50.000 Euro; also ohne Mindesteinlage. Zum zweiten werden die 2,0 Prozent p.a. anders als beispielsweise bei der ING Bank oder bei der Volkswagen Bank nicht nur für einen befristeten Zeitraum gewährt, sondern uneingeschränkt bis zur nächsten Anpassung des Zinssatzes. Und: Eine Gutschrift der Zinsen erfolgt monatlich. Dadurch besteht die Möglichkeit, schon ab dem zweiten Monat von einem Zinseszinseffekt zu profitieren. Es gibt also zügig auch Zinsen auf bereits erfolgte Zinsgutschriften.

Trade Republic betont, der neue Zinshammer sei zeitlich nicht begrenzt und gelte nicht nur für neue Kunden, sondern auch für alle Nutzer, die bereits ein Verrechnungskonto bei der Sparplattform nutzen. Christian Hecker, einer der Gründer von Trade Republic sagt: „Mit 2 Prozent effektivem Jahreszins geben wir die Vorteile des neuen Zinsumfelds direkt an unsere Kunden weiter.“ Vor vier Jahren habe man als erster Anbieter in Deutschlands den provisionsfreien Wertpapierhandel in Deutschland eingeführt, nun gehe man auf der Mission, den Vermögensaufbau für jeden zu ermöglichen, einen Schritt weiter. Wichtig: Die Verzinsung musst du in der App einmalig per Klick auf den in der Portfolio-Übersicht hinterlegten Button aktivieren.

Die Verzinsung des Guthabens auf dem Verrechnungskonto musst du bei Trade Republic in der App einmalig aktivieren. Das ist in wenigen Sekunden erledigt.

Trade Republic: Zugang zum ETF- und Aktienhandel per Smartphone-App

Allen Nutzern, denen die 2,0 Prozent p.a. nicht rechen, bietet Trade Republic per Smartphone-App und über einen Browser-Zugang die Möglichkeit, schnell und unkompliziert in Wertpapiere zu investieren. Pro Order wird dafür nur 1 Euro fällig. ETF-Sparpläne sind sogar kostenlos. Wie bei anderen europäischen Banken ist auch bei Trade Republic das im Depot und auf dem Verrechnungskonto hinterlegte Geld bis zu einem Betrag von 100.000 Euro durch die gesetzliche Einlagensicherung gegen eine theoretisch mögliche Pleite geschützt.

Eine Übersicht zu weiteren attraktiven Tagesgeld-Angeboten kannst du der folgenden Tabelle entnehmen. Wir aktualisieren sie für dich regelmäßig, damit du stets auf dem Laufenden bist, wo du die aktuell besten Tagesgeld-Konditionen abstauben kannst.

Die Zinsrallye geht (wohl) weiter

Als sicher gilt unterdessen, dass sich die Zinsrallye für Sparer in den kommenden Wochen und Monaten weiter fortsetzt. Die EZB hat bereits in Aussicht gestellt, dass sie den Leitzins in weiteren Schritten nach oben anpassen möchte. Denn noch immer bewegt sich die Inflation im Euro-Raum auf einem sehr hohen Niveau. Die nächste Zinserhöhung wird für Anfang Februar nach der nächsten EZB-Ratssitzung erwartet. Nicht unwahrscheinlich, dass dann auch Trade Republic noch einmal die Verzinsung nach oben anpasst. Vorausgesetzt, andere Banken überflügeln bis dahin das Angebot des aufstrebenden Neo Brokers.

