Tagesgeld: Neuer Spitzenreiter zahlt 2,20 Prozent Zinsen p.a.

Bisher lag der Spitzenzinssatz unter den besten Tagesgeld-Angeboten bei 2,10 Prozent p.a. und damit bereits knapp über der 2-Prozent-Schallmauer. Das Angebot von der Consorsbank ist auf sechs Monate befristet, danach geht es aber mit vergleichsweise kniepigen 0,3 Prozent p.a. weiter. Neu vom ersten Platz des Tagesgeld-Vergleichs grüßt jetzt allerdings mit einem Zins in Höhe von 2,20 Prozent p.a. die Suresse Direkt Bank, eine Marke der spanischen Großbank Santender.

Suresse Direkt Bank neuer Spitzenreiter im Tagesgeld-Vergleich

Gewährt wird der Zins in Höhe von 2,20 Prozent p.a. auf alle Einlagen ab dem ersten Euro bis hin zu einem Anlagebetrag in Höhe von 1 Million Euro. Eine Zinsgutschrift erfolgt monatlich, womit du schon ab dem zweiten Monat von einem Zinseszinseffekt profitierst. Du kassierst also ab dem zweiten Monat eine auch Gutschrift auf den dir bereits gutgeschriebenen Zinsertrag. Bis zu einem Betrag von 100.000 Euro ist dein Geld über den spanischen Einlagensicherungsfonds abgesichert. Bei Gemeinschaftskonten sind Einlagen bis zu einem Betrag in Höhe von 200.000 Euro vor einer möglichen Bankenpleite geschützt.

Einschränkung: Den Zins in Höhe von 2,20 Prozent p.a. garantiert die Suresse Direkt Bank für Neukunden zunächst nur bis zum 31. Mai 2023. Sollte sich der Zins in der Zukunft erhöhen, profitieren davon laut eines Versprechens der Bank auch Bestandskunden. Werden die Zinsen gesenkt, gilt bis Ende Mai für bestehende Kunden garantiert der bei Kontoeröffnung versprochene Zinssatz. Erst danach verzinst die Bank dein Erspartes mit einem niedrigeren, dann noch zu beziffernden Zins.

Auch Advanzia Bank zahlt jetzt 2,00 Prozent p.a. aufs Tagesgeld

Eine weitere Bank, die Neukunden jetzt neu 2,00 Prozent p.a. auf Tagesgeld-Einlagen zahlt, ist die in Luxemburg beheimatete Advanzia Bank. Sie gewährt den erhöhten Zins für vier Monate, ehe es anschließend mit, Stand heute, 0,80 Prozent p.a. weitergeht. Anlegen kannst du bis zu 1 Million Euro, die Zinsgutschrift erfolgt auch bei diesem Tagesgeldkonto jeden Monat.

Möchtest du dein Geld lieber bei einer deutschen Bank auf einem Tagesgeldkonto parken? Dann empfehlen wir dir, ein kostenloses Depot bei Trade Republic zu eröffnen. Dort kannst du dir nämlich ebenfalls 2,00 Prozent Zinsen p.a. sichern und von einer attraktiven monatlichen Zinsgutschrift profitieren. Einzige Einschränkung: Es werden maximal 50.000 Euro mit dem lukrativen Zinssatz in Höhe von 2,00 Prozent p.a. verzinst. Das ist vergleichsweise wenig, aber auch 50.000 Euro muss man natürlich erst einmal ansparen.

Die nachfolgende Übersicht gibt dir einen Überblick zu den derzeit 20 attraktivsten Tagesgeld-Angeboten, die du in Deutschland per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung nutzen kannst.

EZB: Nächste Leitzins-Erhöhung steht bevor

Dass die Zinsen auf Tagesgeld- und Festgeld-Konten in den kommenden Wochen bei vielen Banken weiter steigen, gilt übrigens als sicher. Denn die Europäische Zentralbank (EZB) rechnet bereits die nächste Erhöhung des Leitzinses durch. Er liegt aktuell bei 2,5 Prozent und erwartet wird, dass der Leitzins im Anschluss an die nächste EZB-Ratssitzung am 2. Februar ein weiteres Mal angehoben wird. Allerdings vermutlich nicht mehr so stark, wie zuletzt. Am Dienstag machten Meldungen die Runde, dass im Februar möglicherweise nur eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte auf dann 2,75 Prozent folgen könnte.

Jetzt weiterlesen Festgeld statt Tagesgeld: Jetzt höhere Zinsen abstauben