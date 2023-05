Tagesgeld: Neues Top-Angebot mit 3,35 Prozent Zinsen

Eine zweite Bank zahlt ab sofort beim Tagesgeld einen Spitzenzins in Höhe von 3,35 Prozent p.a. aus. Nach der schwedischen TF Bank meldet sich jetzt auch die in der Vergangenheit schon häufiger mit Topzinsen in Erscheinung getretene Bigbank mit einem neuen Top-Angebot zurück. Auch wenn der Aktionszins nur für einige wenige Monate gültig ist, überzeugt das estnische Geldinstitut mit einem hohen Regelzins.

Bigbank erhöht Tagesgeld-Zinsen auf 3,35 Prozent p.a.

Denn während die Zinsen in Höhe von 3,35 Prozent p.a. derzeit nur für maximal drei Monate gelten, darfst du dich ab dem vierten Monat über eine immer noch grundsolide Verzinsung von 2,25 Prozent p.a. freuen. Und das bis zu einer Anlagesummer in Höhe von bis zu 100.000 Euro und bei einer jährlichen Zinsgutschrift. Damit bietet die Bigbank einen spürbar attraktiveren Basiszins als die TF Bank, wo nach vier Monaten nur noch 1,30 Prozent Zinsen ausgezahlt werden.

Kleine zusätzliche Randnotiz: Einen Freistellungsauftrag kannst du bei der Bigbank nicht hinterlegen. Das hat zur Folge, dass du, wenn du im Kalenderjahr den Sparerfreibetrag in Höhe von 1.000 Euro überschreitest, deine Steuern im Rahmen deiner Steuererklärung nachträglich manuell versteuern musst. Kein echter Nachteil, aber unter Umständen ein kleiner, zusätzlicher Mehraufwand.

Noch mehr kann sich für dich aber unter Umständen das aktuelle Tagesgeld-Angebot der Renault Bank direkt lohnen. Dort winken zwar „nur“ 3,30 Prozent Zinsen während der ersten drei Monate, danach aber 2,30 Prozent – bei einer monatlichen Gutschrift der Zinsen. Oder du weichst auf die BMW Bank aus. Dort gibt es aktuell durchgehend bis auf Widerruf 3,00 Prozent Zinsen.

Tagesgeldvergleich: Das sind die besten Angebote

Weitere attraktive Tagesgeld-Angebote kannst du über die nachfolgende Tagesgeld-Tabelle finden. Hier listen wir dir die aktuell 30 besten Tagesgeldkonten, die du als Sparer in Deutschland nutzen kannst. Dabei haben wir darauf geachtet, dass nur Angebote verzeichnet sind, die du per Direktanlage bei der jeweiligen Bank nutzen kannst. Außerdem setzen wir in unserem Tagesgeldvergleich mindestens die gesetzliche europäische Einlagensicherung voraus.

Festgeld-Angebote können sich ebenfalls lohnen

Möchtest du dir für ein Jahr keine Gedanken um die Verzinsung deines Ersparten machen, können wir die Festgeld-Angebote der Openbank (3,60 Prozent p.a.) oder auch das verbesserte Angebot der Postbank (2,75 Prozent p.a.) empfehlen. Viel länger als zwei Jahre solltest du dich derzeit hingegen an kein Festgeld-Konto binden. Und auch vor Festgeld-Angeboten, die eine Rendite von mehr als 5 Prozent versprechen, solltest du aktuell gewarnt sein. Dass es sich dabei um betrügerische Angebote handelt, ist nämlich sehr wahrscheinlich.