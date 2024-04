Schon seit vielen Monaten bietet die Targobank in Deutschland ein attraktiv verzinstes Tagesgeld-Konto an. Die aktuellen Konditionen: 3,25 Prozent Zinsen pro Jahr für sechs Monate und bis zu 1 Million Euro Anlagesumme. Ab dem siebten Monat geht es allerdings mit nur noch 0,6 Prozent p. a. weiter. Doch es geht auch mit einer höheren Rendite. Denn mit einem kleinen Trick lassen sich bei der Targobank auch 4 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld herausholen.

Targobank: 4 Prozent aufs Tagesgeld bei Depotwechsel

Denn wer jetzt sein Wertpapierdepot zur Targobank umzieht, kann sich für ein ganzes Jahr stattliche 4 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld sichern. Dafür muss bei der Targobank ein Klassik- oder Plus-Depot inklusive eines Depotübertrags in Höhe von mindestens 7.000 Euro eröffnet werden. Wichtig dabei: Bei der Ermittlung des Depotwerts werden nur Wertpapiere berücksichtigt, die an einer deutschen Börse handelbar sind. Und der Depotbetrag muss mindestens zwölf Monate bei der Targobank verbleiben. Der Verkauf einzelner Positionen ist aber möglich.

Die Depotführung bei der Targobank ist kostenlos möglich, wenn ein Online-Postfach zum Einsatz kommt. Alternativ reicht auch ein Gesamtguthaben von mindestens 50.000 Euro aus, um das Depot gratis nutzen zu können. Sonst werden 2,50 Euro pro Monat fällig. Der Depotwechsel selbst ist ebenfalls kostenlos und wird von der Bank übernommen. Das Tagesgeld-Konto mit 4 Prozent Zinsen p. a. wird dann etwa vier Wochen nach Übertrag der Wertpapiere eingerichtet.

Tagesgeld-Angebote im Vergleich

Weitere attraktive Tagesgeldangebote ganz ohne Depotwechsel kannst du der folgenden Tabelle entnehmen. Bei der Auswahl haben wir uns auf Angebote beschränkt, die per Direktanlage bei der jeweiligen Bank und unter Wahrung der gesetzlichen europäischen Einlagensicherung nutzbar sind.

Festgeld als Alternative

Du wünschst dir eine hohe Verzinsung deiner Ersparnisse für einen von dir festgelegten Zeitraum? Dann solltest du ein Festgeld-Konto in Erwägung ziehen. Denn dann kannst du dir aktuell bei einer Laufzeit von beispielsweise zwei Jahren einen garantierten Zins in Höhe von bis zu 3,8 Prozent pro Jahr sichern. Solltest du Angebote entdecken, bei denen eine Rendite in Höhe von 5 Prozent p. a. oder mehr in Aussicht gestellt wird: Vorsicht! Es könnte sich um ein betrügerisches Angebot handeln.

