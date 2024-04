Tagesgeld: Große deutsche Direktbank zahlt 4 Prozent Zinsen

Mit mehr als 8 Millionen Kunden in 24 Ländern ist N26 eine der größten Digitalbanken in Europa mit deutscher Vollbanklizenz. Von Berlin aus steuert die Direktbank ihr Geschäft und ermöglicht Kunden ab sofort auch in Deutschland, Aktien und ETFs in der N26 App auf dem Smartphone oder Tablet zu handeln. Zum Start geht es mit 200 Aktien rund 100 ETFs los, in den kommenden Wochen wird das Angebot an verfügbaren Vermögenswerten schrittweise erweitert. Pro Trade werden 90 Cent fällig. Auch kostenlose Sparpläne mit Aktien und ETFs sind in Vorbereitung. Ebenfalls interessant: Tagesgeld wird ab Dienstag, 9. April, mit bis zu 4 Prozent pro Jahr verzinst.

N26: 4 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld nur für zahlende Kunden

Von diesem Top-Zins profitieren aber nur Kunden von N26, die sich für ein sogenanntes N26 Metall-Konto entscheiden. Dabei handelt es sich um ein Premiumkonto mit exklusiven Vorteilen wie einer Einkaufsversicherung und einer MasterCard–Kreditkarte aus Edelstahl. Dafür musst du aber bereit sein, monatlich 16,90 Euro zu bezahlen. Drei weitere von N26 angebotene Girokonten kosten zwischen 0 und 9,90 Euro pro Monat. Sie beinhalten unter anderem eine Tagesgeldverzinsung in Höhe von 1,26 oder 2,26 Prozent pro Jahr.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den aktuell besten Tagesgeld-Angeboten. Berücksichtigt sind in unserem Vergleich aber nur Konten, die per Direktanlage bei der jeweiligen Bank und unter Einhaltung der gesetzlichen europäischen Einlagensicherung nutzbar sind; in der Spitze mit aktuell bis zu 5 Prozent Zinsen pro Jahr.

Festgeld als Alternative

Nachteil bei vielen Tagesgeld-Angeboten: Oft gibt es einen attraktiven Zins nur für einen begrenzten Zeitraum. Wenn du garantiert für eine längere Dauer von einer attraktiven Verzinsung profitieren möchtest, steht als Alternative ein Festgeld-Konto bereit. Hier sind Verzinsungen aktuell mit bis zu 4 Prozent drin. Sollten dir etwa per E-Mail Renditen von 5 Prozent und mehr in Aussicht gestellt werden: Vorsicht! Es könnte sich um ein betrügerisches Angebot handeln.

Jetzt weiterlesen Tagesgeld: Neues Top-Angebot sorgt für Aufsehen