Tagesgeld: Erste deutsche Bank zahlt jetzt 5 Prozent Zinsen

Girokonto und Tagesgeld in der App eröffnen und zusätzlich 5 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld kassieren. Mit dieser Offerte lockt aktuell die OLB Bank viele Neukunden auf ihre Homepage und in die App Stores von Google und Apple. Denn es ist tatsächlich kein Witz, dass du dir diese hohe Rendite bis zu einer Anlagesumme von 50.000 Euro auf deine Ersparnisse sichern kannst, wenn du ein neues Girokonto bei der OLB Bank eröffnest. Doch an dieser Stelle findet sich dann auch der Haken des Angebots.

5 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld bei der OLB Bank nur mit kostenpflichtigem Girokonto

Im Kleingedruckten wird nämlich deutlich, dass es die 5 Prozent Tagesgeld-Zinsen nur dann gibt, wenn du dich für ein Girokonto M, L oder XL entscheidest. Und diese Girokonten sind mit einer monatlichen Grundgebühr verbunden. Für das Girokonto M werden jeden Monat 6,50 Euro fällig, für das Girokonto L liegt die monatliche Grundgebühr bei 12,90 Euro und für das Girokonto XL sogar bei 18,90 Euro im Monat. Das kostenlose Girokonto S ist von der Tagesgeld-Sonderaktion hingegen ebenso ausgeschlossen, wie das kostenlose Girokonto für junge Leute.

Zu beachten ist ferner, dass du die 5 Prozent Zinsen nur für maximal drei Monate erhältst. Danach gilt der reguläre Tagesgeld-Zins in Höhe von 1 Prozent pro Jahr. Das ist im Vergleich mit vielen anderen Tagesgeld-Angeboten eine vergleichsweise schlechte Rendite. Die nachfolgende Tabelle zeigt dir 30 alternative Angebote, bei denen du ebenfalls attraktive Zinszahlungen einstreichen kannst – in der Spitze mit aktuell 4,50 Prozent pro Jahr.

Festgeld als Alternative

Statt für ein Tagesgeldkonto kannst du dich aber auch für ein Festgeldkonto entscheiden. Dann winken derzeit Zinsen von bis zu 4,20 Prozent pro Jahr – garantiert für die von dir gewählte Laufzeit. Die höchsten Zinsen zahlen Banken aktuell unter anderem bei Laufzeiten von 12 oder 24 Monaten. Wir haben die momentan besten Angebote für dich in einem umfangreichen Festgeld-Ratgeber zusammengefasst.

