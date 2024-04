Bis zu 4 Prozent Zinsen sind aktuell möglich, wenn du dich für ein neues Tagesgeldkonto entscheidest. Viele Banken zahlen aber nur vorübergehend einen attraktiven Zins. Der Regelzins fällt bei vielen Banken hingegen eher mäßig aus. Anders ist das bei der DHB Bank. Hier kannst du dir jetzt als Neukunde nicht nur einen attraktiven Aktionszins sichern, sondern in der Folge auch von einem fairen Normalzins profitieren.

DHB Bank: Das sind die neuen Tagesgeld-Konditionen

Der Deutschland-Ableger der niederländischen Bank zahlt Neukunden ab sofort auf dem sogenannten DHB NetSpar Konto für bis zu drei Monate 3,95 Prozent Zinsen. Allerdings nur bis zu einer Anlagesumme von bis zu 20.000 Euro. Ab dem vierten Monat gilt der auch für Bestandskunden gültige Zins in Höhe von 2,90 Prozent pro Jahr. Die Zinsgutschrift erfolgt bei der DHB Bank aber leider einmal pro Jahr zum Ende des Jahres.

Hier kann es sich alternativ lohnen, zum Beispiel über die Eröffnung eines kostenlosen Wertpapierdepots bei Scalable Capital oder bei Trade Republic nachzudenken. Denn die beiden Neo Broker zahlen aktuell sogar 4 Prozent Zinsen auf nicht investiertes Guthaben und schreiben Zinsen viermal jährlich (Scalable Capital) oder sogar monatlich (Trade Republic) gut. Dadurch kannst du schneller von einem Zinseszinseffekt profitieren.

Alternative: Festgeld

Wenn du dir für einen garantierten Zeitraum einen hohen Zinssatz für deine Ersparnisse sichern möchtest, kannst du dich alternativ auch für ein Festgeldkonto entscheiden. Dann leihst du einer Bank deiner Wahl sozusagen für eine gewisse Zeit dein Geld und kassierst dafür aktuell bis zu 4,20 Prozent Zinsen pro Jahr. Die besten Festgeldkonten mit einer Laufzeit von 6, 12 und 24 Monaten haben wir in einer Übersicht für dich zusammengestellt. Vor Angeboten, die derzeit per E-Mail verschickt werden und eine Rendite von 5 Prozent und mehr in Aussicht stellen, solltest du dich aber nicht blenden lassen. Dabei handelt es sich oft um Betrugsversuche.

Jetzt weiterlesen Tagesgeld: Bank11 zahlt jetzt deutlich höhere Zinsen