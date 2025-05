In wenigen Tagen: ING führt neue Regel bei Überweisung ein

Während viele Banken bereits die Überweisung in Echtzeit anbieten, lässt sich die ING Zeit. Bis Oktober allerdings muss auch die beliebteste Bank der Deutschen diesen Service anbieten. Hier erklären wir, was es mit der Echtzeit-Überweisung auf sich hat. Dafür ändert die ING etwas anderes bei der Überweisung und führt ein Limit ein. Eine Grenze, die man beim Überweisen von Geld nicht überschreiten darf.

ING: Limit für Überweisung kommt

„Bald startet Ihr neues Überweisungslimit“, erklärt die ING auf ihrer eigens für diesen Vorgang eingerichteten Internetseite. Ab Mitte Mai gibt es für alle ING Giro- und Extra-Konten ein standardmäßig eingestelltes Überweisungslimit. Das beträgt dann 2.000 Euro pro Tag. Dieses gilt für alle Überweisungen im Online-Banking und in der App. Heißt: Mehr als 2.000 Euro pro Tag kann man fortan nicht mehr überweisen. Aber: Kunden können dieses Limit jederzeit im Online-Banking oder in der App kostenlos ändern, heißt es seitens der ING. Es gibt aber einen Haken.

Denn: Nach der Erhöhung des Überweisungslimits dauert es bei Girokonten vier Stunden, bis das neue Überweisungslimit aktiv ist. Das bedeutet: Möchte man einen Betrag überweisen, der höher als das Standardlimit von 2.000 Euro ist, muss man nach der Anpassung der Grenze vier Stunden warten. Einen nachvollziehbaren Grund dafür liefert die ING ebenso: „Die Wartezeit trägt dazu bei, Ihr Geld zu schützen und Sie vor unüberlegten Überweisungen unter Druck zu bewahren.“ Bei Überweisungen von einem Extra-Konto an das hinterlegte Referenzkonto greife diese Wartezeit aber nicht, heißt es.

Was Kunden tun können

Wenn das neue Überweisungslimit Mitte Mai greift, will die ING ihre Kunden in der App und im Online-Banking darauf hinweisen. Die Überweisungslimits lassen sich dann unter „Service“ – und im Online-Banking in den Einstellungen anpassen. Und das entweder pro Kalendertag oder pro Überweisung. Zudem weist die Direktbank darauf hin, dass die neuen Überweisungslimits nicht für Daueraufträge und Terminüberweisungen gelten.