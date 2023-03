ING, DKB und Sparkasse: Diese Banken haben ein schmutziges Geheimnis

Die beiden Direktbanken ING und DKB erfreuen sich hierzulande einer großen Beliebtheit. Vor allem das gute Preis-Leistungs-Verhältnis ist für viele Kunden der beiden Banken unschlagbar. Und auch die Sparkasse verzeichnet zig Millionen Kunden. Doch Sparkasse ist nicht gleich Sparkasse und nicht jede beliebte Bank ist auf ganzer Linie integer. Das macht nun eine Untersuchung deutlich.

ING und DKB: Beide Banken werden kritisiert

Zum siebten Mal hat der Fair Finance Guide Deutschland (FFG) überprüft, ob beziehungsweise wie deutsche Banken und Sparkassen Menschen- und Umweltrechte beachten. Dabei nahm sich der FFG die veröffentlichten Selbstverpflichtungen von 19 Banken vor. Untersucht hat man die Themen Klimaschutz, Korruption, Geschlechtergleichheit, Menschen- und Arbeitsrechte, Natur & Umwelt, Steuern und Transparenz sowie die Sektoren Rüstung, Nahrungsmittel, Forstwirtschaft, Bergbau, Öl und Gas und Energieerzeugung.

Die ING erhielt am Ende nur 58 Prozent und bleibt im orangen Bereich. Für Kritik sorgt die finanzielle Verbindung zu 20 Unternehmen, die im Bericht „Schmutzige Profite: Wie viel Schmerz für den Unternehmensgewinn“ an den Pranger gestellt werden. Zudem hat die ING finanzielle Verbindungen zu 30 Rüstungsproduzenten, was ebenfalls Minuspunkte bringt.

Sparkasse ist nicht gleich Sparkasse

Die DKB hingegen hat keinerlei Verbindungen zu den kritisierten Unternehmen oder Rüstungsproduzenten. Mit einem Endergebnis von 53 Prozent liegt man aber trotzdem hinter der ING. Die Gründe: Die DKB schneidet im Bereich „Geschlechtergerechtigkeit“ am schlechtesten ab. Ebenso bei „Natur und Umwelt“ und im Sektor „Nahrungsmittel“. So gibt es noch keine Vorgaben, grundlegenden Tierschutz zu respektieren oder den Einsatz von Pestiziden auf ein Minimum zu reduzieren und Wasser sparsam zu nutzen. Auch fehlen Richtlinien zum Umgang mit Gentechnik und der Berücksichtigung von wichtigen Kriterien in der Lieferkette, beispielsweise beim Tierfutter, welches häufig aus Soja von Plantagen stammt, für die der Regenwald durch Brandrodung vernichtet wird.

Das Ranking der Banken im Fair Finance Guide

Während die Sparkasse Köln/Bonn mit 64 Prozent im Ranking noch durchschnittlich abschneidet, versagte die Stadtsparkasse Düsseldorf in der Untersuchung und kommt nur auf 39 Prozent. Finanzielle Verbindungen zu Rüstungsproduzenten und Unternehmen, die in der Kritik stehen, tragen zu der schlechten Bewertung bei.

Kinder- oder Sklavenarbeit: Die Mehrheit der Banken mit Problemen

Die besten Bewertungen erhalten zum wiederholten Mal die Nachhaltigkeitsbanken. Auf Platz 1 landet die GLS Bank (94 Prozent). Es folgen die EthikBank (92 Prozent) und die Neueinsteigerin Tomorrow (91 Prozent). Doch: „68 Prozent der bewerteten Banken haben noch sehr schwache oder sogar ungenügende Richtlinien zur Bekämpfung des Klimawandels“, sagt Annabel Oelmann von der Verbraucherzentrale Bremen. „Sie versäumen es, effizient aus fossilen Brennstoffen auszusteigen und glaubwürdige Klimastrategien zu entwickeln. So verschleppen sie den für alle Verbraucher und Verbraucherinnen immer dringlicheren Wandel hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft und Wirtschaft.“

Hinzu kommt: Die Mehrzahl der bewerteten Banken erhält weiterhin weniger als 50 Prozent möglicher Punkte in den Bereichen Menschen- und Arbeitsrechte. Zwar haben sechs Banken umfassende Policies und Prozesse implementiert. Jedoch hätten elf Institute, darunter alle großen Banken, bislang unzureichende Maßnahmen ergriffen. Wenn Banken aber Kredite oder Investitionen nicht ausreichend nach menschen- oder arbeitsrechtlichen Risiken prüfen, würden sie auch nicht erfassen, ob ihre Services schwere Menschenrechtsverletzungen wie Kinder- oder Sklavenarbeit finanzieren, heißt es.

Ziel des Fair Finance Guide ist es, für Bankkundinnen und Bankkunden mehr Transparenz und Vergleichbarkeit in Bezug auf die soziale und ökologische Bilanz deutscher Banken herzustellen und im Dialog mit Banken deren Richtlinien zu verbessern.