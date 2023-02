Sparkasse: Warum Kunden keine Zinsen bekommen und die Alternative für die meisten ein Witz ist

Fast täglich überbieten sich derzeit Banken mit Zinsen für Sparer. Zwar sind 2,3 Prozent aufs Tagesgeld und rund 3 Prozent aufs Festgeld nicht die Welt. Doch bei der Sparkasse gibt es 0 Prozent. Das hat offenbar mehrere Gründe. Ein Sprecher der Sparkasse sagt zwar, dass die Zinsen auf der Einlagenseite wieder steigen werden. Einen Zeitpunkt nennt er jedoch nicht. Stattdessen macht er einen alternativen Vorschlag, der für viele Kunden aber ein Witz sein dürfte.

Deshalb gibt es für Kunden der Sparkasse keine Zinsen

„Banken und Sparkassen haben auch bei den Negativzinsen sehr lange gezögert, bis sie damit beginnen mussten, diese auf ihre Kundschaft zu übertragen“, erklärt Stefan Marotzke, Sprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands dem Business Insider. Erst als es betriebswirtschaftlich nicht mehr darstellbar gewesen sei, habe man damit begonnen, zuerst bei den sehr vermögenden Kunden die sogenannten Strafzinsen einzuführen. Damit wollte man die breite Masse der Sparer davor schützen. „Die Grenzen wurden dann im Verlauf der vergangenen drei Jahre sukzessive nach unten angepasst. Aber das war ein relativ langer Prozess“, sagt Marotzke. Das Gleiche ist nun bei den Zinsen für Fest- und Tagesgeld zu beobachten. Es wird also noch eine Weile dauern, bis die Zinsen bei Kunden der Sparkasse ankommen.

Ein anderer Grund, warum Sparer bei der Sparkasse derzeit keine Zinsen bekommen: Das Finanzinstitut muss selbst sehen, dass es nicht auf der Strecke bleibt. „Wir haben in Europa, hauptsächlich in Deutschland, bei Finanzierungen eine Langfristkultur“, sagt Martotzke dem Business Insider. Das bedeute, dass Banken und Sparkassen mit sehr vielen Kreditnehmern langfristig sehr niedrige Kreditzinsen vereinbart haben. Durch die Niedrigzinsphase der vergangenen Jahre haben die Banken somit kaum Geld verdient und tun es jetzt ebenfalls nicht. Auch wenn die Zinsen für Kredite derzeit auch steigen, gibt es viele Kunden bei der Sparkasse, die nur sehr niedrige Zinsen für ihre alten Kredite zahlen.

Das schlägt man stattdessen vor

Während Direktbanken wie DKB und ING oder viele andere Finanzinstitute sich fast täglich mit höheren Zinsen überbieten, ist für den Sprecher der Sparkasse klar, dass momentan hohe Zinsniveaus von solide kalkulierenden Instituten nicht seriös angeboten werden können. Zudem erklärt Martotzke, dass Sparzinsen die Inflation aktuell ohnehin nicht ausgleichen können. Allerdings übersieht er, dass 2 oder 3 Prozent besser sind als 0. Zudem zeigt er Sparern eine Alternative auf. So könne es sinnvoller sein, auf langfristig angelegtes Wertpapiersparen zu setzen. „Gerade mit der Perspektive, dass sich die Aktienmärkte in den kommenden Jahren erholen sollten“, so der Sprecher. Nur kommen Investitionen in Aktien eben nicht für alle infrage. Zumal die Erholung der Märkte niemand garantieren und das Ersparte sich schnell in Luft auflösen kann.