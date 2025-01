Kostenlose Alternative zur DKB, Sparkasse und ING: Diese Bank kennt kaum jemand

In den vergangenen Jahren hat sich bei der Sparkasse, bei Direktbanken wie der ING oder DKB sowie bei anderen Finanzinstituten viel verändert. Waren Konten einst kostenlos, verlangt so manche Bank heute bis zu 350 Euro für ein simples Girokonto. Selbst die oft kostenlosen Alternativen zur Sparkasse, also Direktbanken ohne Filialnetz, wie die ING oder DKB, verlangen plötzlich Gebühren für die EC-Karte. Zudem gibt es bei beiden Banken Kontoführungsgebühren, wenn man bestimmte Bedingungen nicht erfüllt. Doch es gibt eine kostenlose Alternative, eine Bank, die viele nicht kennen. Dabei gehört sie zu den weltweit größten Finanzinstituten.

Kostenlose Alternative zur ING und DKB? Diese Bank kann es

Wer ein Konto bei der ING oder DKB hat, muss einen Mindestgeldeingang vorweisen, damit das Konto kostenlos bleibt. Andernfalls berechnen beide Banken Kontoführungsgebühren in Höhe von rund 5 Euro monatlich. Die Openbank hingegen verlangt keine Gebühr. Hier lässt sich ein Girokonto eröffnen, das selbst ohne Lohn- und Gehaltseingang kostenlos bleibt. Es müssen auch keine Kontobewegungen erfolgen. Doch das ist noch nicht alles.

Die Openbank gibt es seit 1995, seit 2019 auch in Deutschland. Sie gehört zur spanischen Bank Santander und hat 1,9 Millionen Kunden. Sie ist Mitglied des spanischen Einlagensicherungsfonds, der Ersparnisse und Kapitalanlagen bis zu 100.000 Euro abdeckt. Zudem unterliegt die Openbank seit Januar 2025 auch in Deutschland der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Somit gibt es fortan bei einer Kontoeröffnung auch eine deutsche statt einer spanischen IBAN. Mehr noch.

Überweisungen innerhalb Deutschlands und innerhalb der EU in Euro sind ebenfalls kostenlos. Zudem setzt die Openbank, im Gegenteil zur DKB und ING, die neue Gratis-Echtzeit-Überweisung bereits um. Kunden können damit Geld auf andere Konten innerhalb weniger Sekunden transferieren – EU-weit und kostenlos. Statt erst nach einem Tag ist das Geld mit der Echtzeit-Überweisung somit bereits nach wenigen Sekunden auf einem anderen Konto. „Bei Echtzeitüberweisungen, die wir gebührenfrei anbieten, kommt das Geld innerhalb von 20 Sekunden an“, erklärt die Openbank auf ihrer Internetseite.

Karte und Passwortmanager gratis, Kontoeröffnung online

Nicht nur das Konto bei der Openbank ist kostenlos, sondern auch die Open Debit Plus Karte, wie die Bank ihre Debitcard nennt. Mit ihr kann man überall kostenlos bezahlen, auch in Fremdwährungen. Wer Geld abheben möchte, kann das fünfmal pro Monat gratis an allen Geldautomaten der Eurozone tun und unbegrenzt an allen 40.000 Geldautomaten der Santander-Gruppe weltweit.

Wer ein kostenloses Konto bei der Openbank eröffnen will, kann das online oder per App erledigen. Per Videoanruf verifiziert man sich, den Vertrag unterschreibt man online, nachdem man einen Sicherheitscode per SMS erhalten hat. Der ganze Vorgang ist also digital und dauert der Bank zufolge „nur wenigen Minuten“. Zudem bietet die Bank ein Tagesgeldkonto mit 2,6 Prozent Zinsen an. Auch dieses ist kostenlos und ohne Kontoführungsgebühren. Zudem bekommt man als Kunde der Bank einen Passwortmanager gratis. Passwörter lassen sich dann im Tresor in der App der Openbank hinterlegen.